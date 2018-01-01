الصين تفتتح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية

طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية
اختبرت الصين بنجاح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية، الطريق الذي يمتد بطول كيلومتر واحد إجتاز الإختبارات بنجاح.
هذا و ستستخدم الطاقة المنتجة في إنارة أضواء الطريق السريع و لوحات التسجيل و كاميرات المراقبة بالإضافة الى أنوار الأنفاق الموجودة في المكان.
شو تشون فو رئيس المجموعة المنفذة صرح لوكالة "شينخوا" بأن الطاقة الفائضة عن الاستخدام سيتم إيصالها لشبكة الدولة.
و أضاف قائلا بأن الطريق سيسمح بتزويد السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بالطاقة اللازمة كما سيساهم بذوبان الثلوج و عدم تراكمها على الطريق.
ولم يكشف تشون عن التكلفة النهائية للمشروع و أضاف أنه بتطوير هذه الخدمة سيتم تأمين الطاقة الكهربائية بأسعار منافسة و رخيصة في المستقبل.
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يرتدي ثوب الملائكة، ويقنع كبار السن أنه يد العون لهم، مستغلا أنهم قليلي المعرفة بماكينات الصراف الآلي، التي غالبا ما يستخدمونها في صرف المعاش.
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