الصين تفتتح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية

اختبرت الصين بنجاح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية، الطريق الذي يمتد بطول كيلومتر واحد إجتاز الإختبارات بنجاح.

هذا و ستستخدم الطاقة المنتجة في إنارة أضواء الطريق السريع و لوحات التسجيل و كاميرات المراقبة بالإضافة الى أنوار الأنفاق الموجودة في المكان.

شو تشون فو رئيس المجموعة المنفذة صرح لوكالة "شينخوا" بأن الطاقة الفائضة عن الاستخدام سيتم إيصالها لشبكة الدولة.

و أضاف قائلا بأن الطريق سيسمح بتزويد السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بالطاقة اللازمة كما سيساهم بذوبان الثلوج و عدم تراكمها على الطريق.

ولم يكشف تشون عن التكلفة النهائية للمشروع و أضاف أنه بتطوير هذه الخدمة سيتم تأمين الطاقة الكهربائية بأسعار منافسة و رخيصة في المستقبل.