رائد مجال الأمن الإلكتروني في العالم يتعرض للقرصنة

جون مكافي
تعرض رائد الأمن الإلكتروني جون مكافي للقرصنة الإلكترونية، حيث تم اختراق حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" واستخدم للترويج لعملات افتراضية
واستنكر مكافي من ما قاله البعض، إن اختراق حسابه قد يضر بسمعته ومكانته، مؤكدا أنه ليس لديه ما يفعله حيال إجراءات الأمن في تويتر فيما رفضت شركة "تويتر" التعليق على تصريحات مكافي، وفقا لـ"BBC".
وتحمي شبكات التواصل الاجتماعي الحسابات من الاختراق بطرقتين أولهما أن يرسل المستخدم رمزا سريا يستقبله على هاتفه بالإضافة إلى إدخال كلمة مرور حتى يتمكن من استخدام حسابه لتفادي اختراقه.
وصرح مكافي إنه استخدم وسائل الامان لحسابه، لكنه يرجح أن من قام باختراق هاتفه رصد الرمز السري
وأضاف: "كان الدليل الأول على اختراق هاتفي هو ظهور رسالة تقول أن هناك صورة مرفقة عندما يشغل الجهاز".
وأشار إلى أن "كل ما استطاع مخترق الهاتف فعله هو اختراق حسابي على (تويتر)، وكان يمكن أن يصل الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك".
ويعمل مكافي على خطة من أجل إطلاق أكثر الهواتف الذكية مقاومة للاختراق في العالم. وظهر بيان صحفي في وقت سابق يشير إلى أن إطلاق الهاتف الذكي الجديد سيكون في فبراير المقبل.
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