بالصور| "كارولين".. بولندية من حسناوات التحكيم في كرة القدم

خطفت حكم كرة القدم البولندية كارولين بويار، الأضواء عند ظهورها في الملاعب، ليس فقط كونها سيدة تدير مباريات الدوري البولندي للرجال، بل لما تتمتع به من جمال ورشاقة.

وكارولين بويار، البالغة من العمر 20 عاما، تعد واحدة من أجمل السيدات في عالم التحكيم، وتدرس القانون في الجامعة وتستعد لأن تصبح محاميا أو قاضية، لكنها الآن، تقوم بتطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم.

فيما يلي صور الحكم البولندية وكارولين بويار: