آخر الأخبار

رائد مجال الأمن الإلكتروني في العالم يتعرض للقرصنة

رائد مجال الأمن الإلكتروني في العالم يتعرض للقرصنة

بالصور| "كارولين".. بولندية من حسناوات التحكيم في كرة القدم

بالصور| "كارولين".. بولندية من حسناوات التحكيم في كرة القدم

بالفيديو| لقطات نادرة لمنشآت على سطح القمر

بالفيديو| لقطات نادرة لمنشآت على سطح القمر

بالفيديو| احتراق شجرة عيد الميلاد في مدينة روسية

بالفيديو| احتراق شجرة عيد الميلاد في مدينة روسية

بالصور| "كارولين".. بولندية من حسناوات التحكيم في كرة القدم

منذ 25 دقيقة
كارولين بويار

كارولين بويار

كتب: رامي الجزيري

خطفت حكم كرة القدم البولندية كارولين بويار، الأضواء عند ظهورها في الملاعب، ليس فقط كونها سيدة تدير مباريات الدوري البولندي للرجال، بل لما تتمتع به من جمال ورشاقة.

وكارولين بويار، البالغة من العمر 20 عاما، تعد واحدة من أجمل السيدات في عالم التحكيم، وتدرس القانون في الجامعة وتستعد لأن تصبح محاميا أو قاضية، لكنها الآن، تقوم بتطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم.

فيما يلي صور الحكم البولندية وكارولين بويار:

 

أخبار متعلقة

كرة القدم النسائية: المرأة نصف «المستطيل الأخضر»

كرة القدم النسائية: المرأة نصف «المستطيل الأخضر»

بالفيديو| عنف كرة القدم النسائية.. لاعبة تركل منافستها في الرأس

بالفيديو| عنف كرة القدم النسائية.. لاعبة تركل منافستها في الرأس

رفع «حظر الحجاب» في كرة القدم النسائية يثير جدلا عالميا

رفع «حظر الحجاب» في كرة القدم النسائية يثير جدلا عالميا

-->

الأكثر قراءة

بالفيديو| اكتشاف جديد في الصين قد يعيد الديناصورات للحياة قريبا

بالفيديو| اكتشاف جديد في الصين قد يعيد الديناصورات للحياة قريبا

اكتشف عمال بناء في الصين أثناء استعدادهم لبناء مدرسة في مقاطعة جيانغشي عددا من بيض الديناصورات، يعتقد بأنها تعود إلى نحو 130 مليون عام بعد ما اكتشفوا 20 هيكلا

توقف خدمة "واتساب" عن العمل

توقف خدمة "واتساب" عن العمل

توقف خدمة "واتساب" عن العمل

الإسرائيلي صاحب "صورة الحرم" يثير الجدل وينشر صورته من مسجد بالقاهرة

الإسرائيلي صاحب "صورة الحرم" يثير الجدل وينشر صورته من مسجد بالقاهرة

بعد عرضه صورة له من داخل المسجد النبوي الشريف أثارت ردود أفعال غاضبة بين المسلمين، نشر المدون الصهيوني "بن تيزون" صورة جديدة له من داخل أحد المساجد

بالفيديو| اصطياد مخلوقات بحرية مخيفة في روسيا

بالفيديو| اصطياد مخلوقات بحرية مخيفة في روسيا

نشر صياد روسي يدعى رومان فودرتسوف، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لمخلوقات بحرية مخيفة اصطادها.

بعد 20 سنة.. يكتشف أن زوجته "رجل"

بعد 20 سنة.. يكتشف أن زوجته "رجل"

بعد 20 سنة.. يكتشف أن زوجته "رجل"