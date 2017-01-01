بالفيديو| لقطات نادرة لمنشآت على سطح القمر

نشرت قناة "UFOmania" على موقع الفيديوهات المصورة "يوتيوب" فيديو نادر أثناء هبوط إحدى مركبات برنامج "أبوللو" الأمريكي على سطح القمر حيث ظهرت "منشآت" هندسية شبية بحرف "L".

وأثار الفيديو جدلا واسعا بين العديد من وسائل الإعلام منها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية حيث أرفقت استغرابها مما ظهر فيه من شكل هندسي، شبيه بحرف L اللاتيني بوضوح مع التقرير.

وشرح الموقع، أن ما يظهر في الفيديو قد يكون بقايا مستعمرة أقامتها على القمر حضارة كونية من خارج الأرض، وهي "منشآت" تبدو كبيرة ومنسقة البناء، طبقا لما نراه في الفيديو، أن وضوح ذلك البناء يزيل أي شك في كونه أي شيء آخر، كانعكاسات ضوئية أو نوع من السراب الذي يتطلب وجود طبقة من الهواء، وهو المعدوم في القمر. وفقا لـ"العربية نت".

وبعد النظر للفيديو جيدًا يلاحظ مشكلة تقنية صعبة التفسير، هي خلو تلك "المباني" من ظلالها على سطح القمر، والناتجة عن انعكاس أشعة الشمس التي جعلت ظلال الصخور والتلال تبدو واضحة للعيان، مع أن بعضها أصغر حجما بكثير من "البناء" الهندسي نفسه، كما أنها بلون سطح القمر تماما.

يذكر أن 6 مركبات هبطت على القمر، أولها "أبوللو 11" في 1969 وآخرها "أبوللو 17" بعدها بخمسة أعوام، وفقا للوارد في موقع وكالة NASA عن برنامجها الذي تعد للاحتفال في 2019 بمرور 50 سنة على هبوط أول إنسان على سطح القمر ولم يذكر موقع قناة "UFOmania" الذي نشر الفيديو والمهتم بغرائب الفضاء، شيئا عن مصدر الفيديو، ولا عن أي مركبة ظهرت معها المنشآت أثناء هبوطها على سطح القمر.