بالفيديو| احتراق شجرة عيد الميلاد في مدينة روسية

شجرة عيد الميلاد
احترقت شجرة عيد الميلاد بشكل مفاجئ في مدينة يوجنو ساخالينسك، في أقصى الشرق الروسي، فيما كان آلاف الناس حولها يحتفلون بعيد رأس السنة، في هذه المدينة التي يحل فيها منتصف الليل قبل 7 ساعات من حلوله في العاصمة الروسية موسكو.
وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنك رؤية وسماع كيف يتابع الضيوف احتفالهم معًا، بالتزامن مع لهب الشجرة المحترقة.
وفي الوقت الذي طلبت الشرطة ومنظمو الاحتفال الجمهور بعدم الاقتراب من شجرة عيد الميلاد أصر المحتفلون على أنه "لم يحدث شيء فظيع".
وقالت إدارة المدينة لوكالة "نوفوستي" الرسمية، إنه "سيتم التحقيق في الحادث"، موضحة أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة رئيس بلدية المدينة سيرغي نادسادين، للتحقيق في هذا الحادث وتحديد هوية الجناة".
وبلغ ارتفاع شجرة عيد الميلاد التي احترقت عن بكرة أبيها 25 مترًا، تم نصبها في منتصف شهر ديسمبر الجاري، وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد نتيجة الحريق.
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