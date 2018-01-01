بالفيديو| دبي تستقبل 2018 بطريقة جديدة

احتفلت دبي بحلول العام 2018 بعرض ضوئي مبهر في وسط الإمارة على برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بينما أضاءت الألعاب النارية مناطق أخرى في المدينة التي تستقطب ملايين السائحين سنويا.

واحتشد مئات آلاف الأشخاص في محيط برج خليفة منذ ساعات المساء الأولى لمشاهدة عرض الليزر الذي حل هذا العام محل الألعاب النارية التقليدية في خطوة قالت سلطات الإمارة إنها تهدف إلى "الاتيان بشيء جديد".

وأضاءت عروض الليزر البرج لساعات قبل أن تتوج الأمسية عند منتصف الليل تماما بإضاءة البرج بعلم دولة الإمارات، وصورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، وتاريخ 2018.

وجرى الاحتفال وسط اجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة شملت إغلاق طرق في محيط وسط المدينة ونصب خيم للإسعافات الأولية.

وكانت سلطات الإمارة أعلنت أنها تستهدف دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأضخم عرض ليزر على مبنى، وبدأت الاستعداد للأمسية المبهرة قبل أشهر من حلول ليلة رأس السنة.

وفي مناطق أخرى من دبي، أضاءت الألعاب النارية سماء الإمارة، بينها تلك التي انطلقت من شواطئ شعبية، بينما ضاقت النوادي الليلية والمقاهي والمطاعم بالمحتفلين بالعام الميلادي الجديد.