رضيع عمره ساعتين يوقظ والده من غيبوبة استمرت 10 أيام

دخل رجل يدعى جيمس سبينس، البالغ من العمر 25 عاما، في غيبوبة استمرت 10 أيام إثر حادث مروع تعرض له، أصابه بكسر في الجمجمة وتلف في الدماغ، لم يخرج منها إلا بعد أن زاره طفله حديث الولادة في المستشفى، ليستيقظ في معجزة طبية نادرة.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية ، تعرض "جيمس" لاصطدام دراجة نارية، وشريكته البالغة من العمر 29 عاما، الحامل في أسبوعها الـ38، ووضعت طفلها أثناء غيبوبة جيمس، حيث أن الأطباء يعتقدون أن زيارة المولود الجديد لعبت دورا جيويا في إيقاظ الأب وانتعاشه الكامل.

وأحضرت الأم "تشارلين"، ابنها البالغ من العمر ساعتين، للقاء جيمس في نفس اليوم الذي ولد فيه، وقالت للصحيفة: "كنت خائفة ألا يرى الطفل والده، لكن حدثت المعجزة".

وأضافت الزوجة التي لديها ابنة تبلغ من العمر 9 سنوات: "في الأسبوع الأول بعد استيقاظه كان لديه فقدان في الذاكرة، في كل مرة يستيقظ من النوم، ولذلك كنا نريه صورنا معا ليتذكر".

وتابعت: "كان جميع الأطباء يقولون أنه لن يستطيع المشي من جديد بسبب التلف في دماغة، ولكن حدثت المعجزة الطبية"، مستطردة:”إنها نهاية سعيدة ".

وقال الطبيب من منظمة NHS البريطانية، "بن والتون" إن الأسرة لعبت دورا حيويا في انتعاش جيمس، مضيفا أن إعادة تأهيل مرضى الصدمات يبدأ لحظة دخول المستشفى، وجزء مهم من إعادة التأهيل هو التواصل المنتظم مع أحبائهم.