"أنا شهيرة.. أنا الخائن".. هل تزوج أحمد فهمي من ياسمين رئيس بالفعل؟

أعاد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداول، عدة صور للفنانة ياسمين رئيس وهي ترتدي فستان الزفاف وتقف إلى جوار الفنان أحمد فهمي الذي يظهر في الصور هو الآخر مرتديا بدلة الفرح، وهو ما أثار الكثير من الجدل على السوشيال ميديا، بعد أن تساءل عدد كبير من روادها عن حقيقة الأمر، وهل تزوجت ياسمين من فهمي بالفعل أم لا.

ويرجع مصدر الصور الأصلي لصفحة مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الرسمية على فيس بوك، وهو المسلسل الذي تقوم ببطولته رئيس مع أحمد فهمي وزميله بفريق واما الغنائي أحمد الشامي، حيث نشرت الصفحة الصور كنوع من الدعاية للعمل، وكتب معها "كل شيء كاس لازم كلنا ندوقه بس بميعاد.. الحب.. الفرح.. الأمل.. والفراق".

وتدور أحداث المسلسل الذي كتبته نور عبدالمجيد، ويخرجه أحمد مدحت عن قصة "شهيرة ورؤوف" المقتبسة عن رواية من جزأين لمؤلفة العمل، تناول الجزء الأول منها قصة شيهرة على لسانها، بينما تناول الجزء الثاني قصى رؤوف على لسانه.

مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمي، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا منصور، وخالد زكي.