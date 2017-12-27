بالفيديو| اصطياد مخلوقات بحرية مخيفة في روسيا

مخلوق بحري غريب
نشر صياد روسي يدعى رومان فودرتسوف، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لمخلوقات بحرية مخيفة اصطادها.
وتناقلت وسائل الإعلام عددا من الصور ومقاطع الفيديو لهذه المخلوقات.
حيث بات فودرتسوف نجمًا عبر مواقع التواصل، بسبب الصور التي ينشرها للمخلوقات الغريبة التي اصطادها من الساحل الشمالي الغربي لروسيا، والتي كانت من ضمنها أحد المفصليات ذات الثمانية أرجل، وسمكة بأسنان مدببة تشبه الخناجر الصغيرة، كما امتلكت سمكة أخرى أجنحة، وطغى المظهر الغريب على الأخريات.
WTF? pic.twitter.com/we7D7gwGZU— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 27, 2017
Quick rise from the depths pic.twitter.com/XMs8PaMLya— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 17, 2017
I hope you’re not eating at this moment)— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 13, 2017
Надеюсь Вы не кушаете в данный момент) pic.twitter.com/VqBeXAPp1E
ScaryBeauty on my hands pic.twitter.com/X6lFoyMfps— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 8, 2017
My new photo of #frilledshark pic.twitter.com/PaGQVB8gpj— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 2, 2017
Linophryne Brevibarbata,commonly called the “Bearded SeaDevils”.This is a female— Роман Федорцов (@rfedortsov) November 24, 2017
Удильщик.Называют «Бородатый Морской Дьявол».Это девочка pic.twitter.com/sIB6pkEQVL
Beauty and the Beast from Norway— Роман Федорцов (@rfedortsov) November 17, 2017
by https://t.co/I3PehBB2CO pic.twitter.com/Sq4c3F2d1W
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