بالفيديو| اصطياد مخلوقات بحرية مخيفة في روسيا

نشر صياد روسي يدعى رومان فودرتسوف، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لمخلوقات بحرية مخيفة اصطادها.

وتناقلت وسائل الإعلام عددا من الصور ومقاطع الفيديو لهذه المخلوقات.

حيث بات فودرتسوف نجمًا عبر مواقع التواصل، بسبب الصور التي ينشرها للمخلوقات الغريبة التي اصطادها من الساحل الشمالي الغربي لروسيا، والتي كانت من ضمنها أحد المفصليات ذات الثمانية أرجل، وسمكة بأسنان مدببة تشبه الخناجر الصغيرة، كما امتلكت سمكة أخرى أجنحة، وطغى المظهر الغريب على الأخريات.

Quick rise from the depths pic.twitter.com/XMs8PaMLya — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 17, 2017

I hope you’re not eating at this moment)

Надеюсь Вы не кушаете в данный момент) pic.twitter.com/VqBeXAPp1E — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 13, 2017

ScaryBeauty on my hands pic.twitter.com/X6lFoyMfps — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 8, 2017

Linophryne Brevibarbata,commonly called the “Bearded SeaDevils”.This is a female

Удильщик.Называют «Бородатый Морской Дьявол».Это девочка pic.twitter.com/sIB6pkEQVL — Роман Федорцов (@rfedortsov) November 24, 2017