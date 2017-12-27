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بالفيديو| اصطياد مخلوقات بحرية مخيفة في روسيا

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بالفيديو| اصطياد مخلوقات بحرية مخيفة في روسيا

منذ 13 دقيقة
مخلوق بحري غريب

مخلوق بحري غريب

كتب: رامي الجزيري

نشر صياد روسي يدعى رومان فودرتسوف، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لمخلوقات بحرية مخيفة اصطادها.

وتناقلت وسائل الإعلام عددا من الصور ومقاطع الفيديو لهذه المخلوقات.

حيث بات فودرتسوف نجمًا عبر مواقع التواصل، بسبب الصور التي ينشرها للمخلوقات الغريبة التي اصطادها من الساحل الشمالي الغربي لروسيا، والتي كانت من ضمنها أحد المفصليات ذات الثمانية أرجل، وسمكة بأسنان مدببة تشبه الخناجر الصغيرة، كما امتلكت سمكة أخرى أجنحة، وطغى المظهر الغريب على الأخريات.

 

 

 

 

 

 

 

 

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