بالصور| أكثر المخابئ أمنا لإخفاء أغراضك المنزلية

مخابيء منزلية
يتخذ الكثيرون منا عدة تدابير احترازية في المنزل من شأنها إخفاء الأغراض ذات القيمة خشية التعرض لسطو ينتهي بسرقتها.
وفي الوقت الذي تنوعت فيه وسائل الحماية ومن بينها الخزن والأبواب والأقفال المتطورة، والتي تستعصي على اللصوص، هناك البعض الذين استطاعوا أن يجدوا طريقهم لخداع اللصوص وخلق أماكن لإخفاء الأغراض فيها بحيث لا يتخيل أي شخص أن يكون هذا مخبأ قد يحتوي على أغراض قيمة جدا فمنهم من استخدم الكراسي ومنهم من استخدم النوافذ وأخرون سلالم المنزل.
فيما يلي أغرب الادوات المنزلية التي استخدمها أصحابها كمخابئ للاغراض الثمينة، وفقا لموقع"boredpanda":
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