آخر الأخبار

بالفيديو| اصطياد مخلوقات بحرية مخيفة في روسيا

بالفيديو| اصطياد مخلوقات بحرية مخيفة في روسيا

معلم هندي يصنع حلوى وروائح من الهوى.. ويعيد الحياة للطيور بأشعة الشمس

معلم هندي يصنع حلوى وروائح من الهوى.. ويعيد الحياة للطيور بأشعة الشمس

علماء يحذرون من تناول الشاي مع الحليب.. "هذه هي أضراره"

علماء يحذرون من تناول الشاي مع الحليب.. "هذه هي أضراره"

بالصور| أكثر المخابئ أمنا لإخفاء أغراضك المنزلية

بالصور| أكثر المخابئ أمنا لإخفاء أغراضك المنزلية

بالصور| أكثر المخابئ أمنا لإخفاء أغراضك المنزلية

أمس PM 11:32
مخابيء منزلية

مخابيء منزلية

كتب: رامي الجزيري

يتخذ الكثيرون منا عدة تدابير احترازية في المنزل من شأنها إخفاء الأغراض ذات القيمة خشية التعرض لسطو ينتهي بسرقتها.

وفي الوقت الذي تنوعت فيه وسائل الحماية ومن بينها الخزن والأبواب والأقفال المتطورة، والتي تستعصي على اللصوص، هناك البعض الذين استطاعوا أن يجدوا طريقهم لخداع اللصوص وخلق أماكن لإخفاء الأغراض فيها بحيث لا يتخيل أي شخص أن يكون هذا مخبأ قد يحتوي على أغراض قيمة جدا فمنهم من استخدم الكراسي ومنهم من استخدم النوافذ وأخرون سلالم المنزل.

فيما يلي أغرب الادوات المنزلية التي استخدمها أصحابها كمخابئ للاغراض الثمينة، وفقا لموقع"boredpanda":

 

أخبار متعلقة

كشف 6 مخابيء لإرهابيين بجانت وبومرداس في الجزائر

كشف 6 مخابيء لإرهابيين بجانت وبومرداس في الجزائر

"حماية المستهلك": مصادرة السلع المخالفة لقرار وضع السعر على العبوة

"حماية المستهلك": مصادرة السلع المخالفة لقرار وضع السعر على العبوة

"حماية النيل": إزالة 4 آلاف و555 حالة تعد حتى نهاية ديسمبر

"حماية النيل": إزالة 4 آلاف و555 حالة تعد حتى نهاية ديسمبر

-->

الأكثر قراءة

"فيروس العملات".. خطر جديد على فيسبوك ماسنجر

"فيروس العملات".. خطر جديد على فيسبوك ماسنجر

حذر خبراء في الأمن الإلكتروني، مؤخرا، من فيروس خطير يستغل الحواسب التي يستهدفها فيما يسمى تعدين العملات الرقمية، في عملية تشكل خطرا محدقا بالكمبيوتر

فيديو جديد.. أخطر 10 دقائق من الهجوم الإرهابي في حلوان

فيديو جديد.. أخطر 10 دقائق من الهجوم الإرهابي في حلوان

الإرهابي الهارب يتجول بأريحية تامة حاملا سلاحه الآلي في الشارع، دون أن يظهر أي رد فعل من القلائل الذين يمرون إلى جواره.

بالصور| من الدقي إلى باريس.. أشهر سرقات المتاحف حول العالم

بالصور| من الدقي إلى باريس.. أشهر سرقات المتاحف حول العالم

نحو 12 ألف متحف حول العالم، يتوافد عليهم الملايين يوميًا، لم يسلموا من السرقة في مختلف المتاحف بدءا من الفنية وحتى الزراعية، حيث تم سرقة 6 قطع أثرية نادرة باهظة

ابتكار حل جديد لإنقاذ بطارية الموبايل من الموت خلال ثانية واحدة

ابتكار حل جديد لإنقاذ بطارية الموبايل من الموت خلال ثانية واحدة

ابتكار حل جديد لإنقاذ بطارية الموبايل من الموت خلال ثانية واحدة

أطباء يقطعون رأس جنين أثناء ولادته

أطباء يقطعون رأس جنين أثناء ولادته

أطباء يقطعون رأس جنين أثناء ولادته