ابتكار حل جديد لإنقاذ بطارية الموبايل من الموت خلال ثانية واحدة

تمكن باحثون صينيون من إحداث طفرة حقيقية، في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة بعد إعلانهم ابتكار بطارية هاتف تشحن بشكل كامل في خلال 1.1 ثانية.

وصمم فريق بحثي من جامعة تشجيانغ الصينية، نوعا من البطاريات باستخدام رقائق الغرافين، كأقطاب إيجابية والألمونيوم المعدني كأقطاب سلبية، والتي يمكن لها أن تعمل بشكل فعال بعد ربع مليون دورة ليتم شحنها خلال ثوان، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأوضح الباحثون، أن البطارية الجديدة تبقى على 91% من القدرة التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات كل البطاريات من جهة طول عمر البطارية، ويمكنها أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط.