على غرار الروبوتات.. آلات للتحكم في الحشرات عن بعد

نجح مجموعة من العلماء في جامعة نانيانج للتكنولوجيا في سنغافورا، في التحكم آليا عن بعد بحركة المشي والطيران الخاصين بحشرة الخنفساء في إطار أبحاث التحكم الآلي بالحشرات.

ويقول الدكتور هيروكاتا ساتو مهندس طيران في جامعة نانيانج للتكنولوجيا: "نحن نعمل على التحكم بالحشرات آليا وهي تطير ولقد تعمقت في دراسة تكوين العضلات والشبكة العصبية للخنفساء وأيضا كيفية التحكم في سيقانها كما يمكننا ان نجعلها تمشي بالطرقة التي نريدها"، وفقا لموقع "فايس".

واستطاع العلماء التحكم في الحشرات عن طريق ارسال الإشارات الكهربائية إلى عضلات الخنفساء وتحفيز كل عضلة على حدة بحيث لا تتحكم الخنفساء بأي حركة تقوم بها وبهذا جعلوا منها حشرة آلية أو روبوت.

كما تحكم العلماء بمشي الخنفساء وسرعته وعلى الرغم من مقاومتها التحفيزات الحركية الآلية إلا أنها تستجيب في النهاية وكما استطاعوا تحفيزها على الحركة لمدة 7 أيام واستجابت الحشرة.

وأضاف الدكتور ساتو: "هذا يستهلك طاقتها الذاتية ما يجلعنا نطعهما جيدا وبانتظام وربما تكون هذه المرحلة الأولى فقط وأن تأملنا فيما يمكن ان يكون المقبل بالطبع سيكون رائع".

وأكمل: "وتعيش الخنفساء الطبيعية عادة من ثلاثة إلى ستة أشهر وحتى بعد زرع الأسلاك الكهربائية في جسدها تبقى على قيد الحياة لنفس المدة ولن يحدث ابدا ان خنفساء ماتت بعد عملية التحفيز إذا هي لا تشعر بالألم".

ويأمل العلماء في أن يساعد التحكم ألآلي في الخنفساء في الوصول إلى البشر المدفونين تحت الأنقاض عند حودث الكوارث كما أن من المهم اثناء عمليات الإنقاذ تحديد موقع الاحياء المفقودين فأجساد الاحياء دافئة من خلال وضع الحساسات على الخنفساء نعلم بامكانهم فالخنفساء تستطيع المشي والطيران والوصول إلى أماكن يصعب على الانسان الوصول إليها كما يمكن استخدامها في حالات أخرى مثل التحقيقات الجنائية والبحث عن الإرهابيين.

ويطمح العلماء في استخدام الخنفساء المسيرة أليا استخداما سليما لإنقاذ الناس والحفاظ على العالم بطريقة سليمة.