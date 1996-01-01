في عيد ميلاد جوجل الـ 21.. معلومات عن أكبر محرك بحث في العالم

06:36 م | الجمعة 27 سبتمبر 2019
في عيد ميلاد " جوجل" 21.. معلومات عن أكبر محرك بحث في العالم

في عيد ميلاد " جوجل" 21.. معلومات عن أكبر محرك بحث في العالم

كتب: لمياء محمود

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 أكثر من عقدين تألق فيهم محرك البحث العالمي والأول "جوجل"، والذي يعد الخيار الأمثل لمن يريد البحث عن شيء ما في الشبكة العنكوبتية.

ويحتفل اليوم المحرك العملاق بعيد ميلاده الـ21، وقام المحرك بتغير صورته المعتادة من كلمة "google" إلى صورة حملت شكل الكومبيوتر التقليدي ومكتوب عليه كلمة "google" وبجانبه طابعة.

 وترجع بداية "جوجل" إلى عام 1995، عندما عرض طالب يدعى سيرجي برين على زميله لاري بيدج من جامعة ستانفورد، إقامة شراكة وبناء محرك يستخدم الروابط لتسهيل عملية إيجاد المعلومات على شبكة الإنترنت العالمية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتم تنفيذ الفكرة في 1996، ومع ذلك لم يحقق الأمر النجاح المطلوب حتى عام 1998عندما عرضت شركة "Google Inc" على "برين" شيك بمبلغ مائة ألف دولار من رئيس الشركة آندى بيكتولشيم، وبعدها تم إعلان مولد محرك البحث الأشهر فى العالم.

وفي بداية الأمر لم يعرف المحرك باسمه الحالي ولكنه أطلق عليه "Backrub"، وتم تغيير الاسم في عام 1996 إلى "جوجل" الذي يعبر عن الرقم 1 متبوعا بـ100 صفر، واعتقد "لاري" و"برين" أن الاسم الجديد يعكس مهمته في تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها في متناول الجميع.

وكان مقر شركة "جوجل" في البداية في غرفة النوم الجامعية في "ستانفورد"، وأصبح مقرها الرئيسي الآن في مدينة "ماونتن فيو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، وتمتلك "جوجل" حاليا أكثر من 200 شركة تغطي مختلف المجالات المتنوعة مثل خرائط "Google" و"AdSense" و"YouTube" و"DoubleClick"، وتضم أكثر من 60 ألف موظف في 50 بلدا مختلفة.

وعلى الرغم من أن "جوجل" لا تقدم إحصائيات دقيقة حول عدد مستخدميها ولكن هناك "تريليونات" من عمليات البحث التي يتم إجرائها كل عام، ويمكن البحث بأكثر من 150 لغة تضم أكثر من 190 بلدا حول العالم.

ومؤخرا أطلقت "جوجل" أداة جديدة تدعى "Insights" والتي تكشف عن أشهر المعلومات التي تم البحث عنها على مدار العشرين عاما الماضية.

وبعد النجاح الساحق الذى حققته "جوجل" أصبح "برين" آلان هو المالك الرئيسى للشركة، وأصبح "لارى بيج" الرئيس التنفيذى لشركة  "Alphabet Inc" وتم إعلانهم فى يونيو 2018 في قائمة أغنى 10 أشخاص فى العالم.

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