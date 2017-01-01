في ذكرى إنشاء Google.. الغرامات كلمة السر في دخول محرك البحث "جينيس"

تحتفي شركة جوجل، اليوم 27 سبتمبر، بالذكرى 21 لإنشاء محرك البحث الخاص بها، من خلال تغيير شعاره المعتاد إلى صورة كرتونية لجهاز كمبيوتر من النوع القديم مكتوب عليه اسم محرك البحث في شكله القديم.

وتجيب "الوطن" خلال التقرير التالي عن التساؤل "كيف دخل محرك البحث الشهير موسوعة جينيس؟".

دخل "جوجل" موسوعة "جينيس" بحصوله على أكبر غرامة مالية في التاريخ، ولم يتم هذا الحدث مرة بل تكرر 3 مرات، منذ إنشاء الشركة في 4 سبتمبر عام 1998

تغريم جوجل أكبر غرامة مالية 2017

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة على شركة Google في 2017، وصلت إلى 4.34 مليار يورو، بسبب ممارسات غير قانونية وحماية المنافسة، وتتعلق بنظام تشغيل آندرويد الخاص بها، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان حينئذ، إن الشركة استخدمت برامج لتفرض سيطرتها على السوق بشكل غير عادل على جميع محركات البحث الأخرى، وحرمت المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الأخرى.

تغريم جوجل 2.42 مليار يورو في 2018

بعدها بعام فرض الاتحاد الأوروبي غرامة جديدة على محرك البحث جوجل في 2018، وصلت إلى حوالي 2.42 مليار يورو، بسبب اختراق قواعد المنافسة، وأكدت أن الغرامة تم فرضها بعد حساب قيمة المداخيل المحققة في 13 بلدا أوروبيا.

جوجل تدفع غرامة 1.5 مليار يورو في 2019

ووفقا لتقرير نُشر بموقع "روسيا اليوم" ففي مارس 2019 حصلت جوجل على الغرامة الثالثة من الاتحاد الأوروبي، وقدرت بحوالي 1.5 مليار يورو، بسبب ما اعتبرته ممارسات تعسفية واحتكارية من جانب الشركة.