يحمي خدودك من الـsun kisses.. شاب يصور "فوتوسيشن" لـ"غطا حلة" بالساحل

03:58 م | الجمعة 27 سبتمبر 2019
أحمد حمودي

أحمد حمودي

كتب: فادية إيهاب

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"ليه تشتري غطا الحلة إنتاج شركة غطينامونيوم؟.. دي بعض المميزات اللي موجودة في غطا حلتنا ومش موجودة فأي منتج تاني".. بتلك الكلمات نشر أحمد حمودي، الطالب بكلية الصيدلة جامعة دمنهور، "فوتوسوشين" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بطله "غطا حلة". 

حمودي: صور مختلفة وجديدة 

مجموعة الصور التي نشرها أحمد لاقت تفاعلا كبيرا على فيس بوك، الأمر الذي لم يتوقع انتشاره إلى ذلك الحد، بحسب ما أكده خلال حديثه مع "الوطن"، لافتا إلى أنه حاول التفكير في فكرة "فوتوسيشن" مختلف. 

ووضع أحمد على الصور البالغ عددها نحو 22، تعليقات ساخرة تتضمن فوائد مختلفة لـ"غطا الحلة"، منها: "هيصبر معاك وأنت بتصطاد رملة، يليق على كل الخلفيات، ممكن تغطي بيه الشمس والقمر، بيحجب أشعة الشمس ويحمي خدودك من الـsun kisses". 

"بحب التصوير جدا كهواية، وفكرت أصور مشاهد مختلفة بطريقة جديدة وأنا على البحر".. هذا ما قاله أحمد عن الدافع وراء ما صوره، لافتا إلى أنه فكر أثناء تواجده بالساحل الشمالي تصوير مشاهد بطابع كوميدي، مضيفا: "غطا الحلة شكله حلو في الصور".

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