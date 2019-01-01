"إيكي".. أول مدينة يابانية تعلن حالة الطوارئ البيئية

أعلنت مدينة إيكي اليابانية حالة الطوارئ البيئية، لتصبح أول مدينة في اليابان تعلن هذه الحالة، وتنضم لأكثر من ألف حكومة محلية في أنحاء العالم من أجل مواجهة تغير المناخ.

وذكرت مدينة أيكي الواقعة في مقاطعة ناجازاكي في إعلانها أن الكوارث الطبيعية والظواهر الأخرى الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض تمثل "تهديدا كبيرا" وتعهدت بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون .

وإيكي هي جزيرة يبلغ عدد سكانها 26 ألفا و500 نسمة وقالت إن قرارها نابع من الاحداث الخاصة بالطقس غير المسبوقة فى البلدية وفى مناطق أخرى.

وكانت المدينة قد تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في أضرار واسعة النطاق ونقص في المياه.

وشجعت حكومة المدينة المواطنين المحليين على اعادة استخدام مواردهم وخفض الفاقد وتعهدت بالتحول الكامل لمصادر الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2050.