"من فات قديمة تاه".. آبل تعيد إنتاج هاتفها آيفون 4

12:12 م | الجمعة 27 سبتمبر 2019
آبل تعيد انتاج هاتفها آيفون 4

آبل تعيد انتاج هاتفها آيفون 4

كتب: وكالات

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بعد أيام من طرح آيفون 11، بدأت تظهر توقعات خاصة بجهاز آبل للعام المقبل، ومن المحتمل أن يكون إعادة إحياء لجهاز آيفون 4، من خلال إطارة المعدني البراق.

ويقول مينج تشي كوعبر محلل آبل عبر موقع الشائعات المعروف باسم "ماك رومرز"، إن آيفون العام المقبل سيكون له تصميم مختلف عن الطراز الحالية، وفقًا لموقع سكاى نيوز العربية.

وسيكون له إطار معدني مع "تصميم مشابه" لجهاز آيفون 4، وفقًا لموقع ماشايل الإخباري.

يحتوى التصميم الحالي من أجهزة آيفون الحديثة على إطار معدني، غير أنه سيكون مستدير أو منحني، فضلا عن آيفون 4 كان مسطح، مما يعني أن جهاز آيفون 2020، سيكون أكثر شبهًا بالجيل الحالي من أجهزة آيباد برو.

وكان جهاز آيفون 4 فكان تصميمه يحتوى على طبقة زجاجية شبه متطابقة في الأمام والخلف، مع وجود إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو يعمل كتقنية هوائي الاتصال للهاتف.

وحسب مينج تشي كو، فإن هاتف آيفون 2020 سيحظى بدعم تقنية الجيل الخامس.

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