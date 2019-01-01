فيسبوك يخفي الإعجابات والتعليقات ابتداء من اليوم

قررت شركة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، إجراء خطوة جديدة تهدف إلى تحسين رفاهية المستخدمين، تتمثل في أن بعض مستخدمي "فيسبوك" لن يكون بإمكانهم قريبا رؤية عدد حالات الإعجاب وردود الفعل ومشاهدات الفيديو على مشاركات الآخرين.

وستكون حالات الإعجاب خاصة ومرئية لمؤلف المشاركة فقط، في تغيير يتبع اختبارا مشابها على إنستجرام، الذي بدأ بتطبيقه في يوليو الماضي في أستراليا.

وستبدأ تجربة "فيسبوك" الجديدة اليوم الجمعة في أستراليا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ردود الأفعال على تلك الخطوة ستكون متباينة، فقد تعجب الخطوة، إذا ما تم تطبيقها بالفعل، كثيرا من المستخدمين لمنصة فيسبوك، بينما لن تعجب أولئك المتنمرين والمعتدين بأنفسهم ممن يستخدمون أعداد المشاهدات وحالات الإعجاب والتعليق باعتبارها أداة لمقياس الشعبية.

واستند التغيير إلى أبحاث الرفاهية وردود فعل من الأخصائيين في مجال الصحة العقلية التي خلصت إلى أن عدد حالات الإعجاب يمكن أن يتسبب في المقارنة الاجتماعية، حسبما قالت ميا جارليك، مديرة السياسة على موقع فيسبوك أستراليا.

وأوضحت أن هذا الأمر سيتيح للمستخدمين والمتابعين والمعجبين التركيز على جودة تفاعلاتهم وجودة المحتوى بدلا من التركيز على كم حالات الإعجاب أو ماهية التعليقات.