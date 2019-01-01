فيسبوك يخفي الإعجابات والتعليقات ابتداء من اليوم

08:55 ص | الجمعة 27 سبتمبر 2019
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

كتب: كريم عثمان

أخبار متعلقة

فيسبوك: الدولار يشكل 50% من سلة العملات التي تدعم عملة ليبرا الرقمية

فيسبوك: الدولار يشكل 50% من سلة العملات التي تدعم عملة ليبرا الرقمية

بديل الهواتف الذكية في الطريق.. فيسبوك تخطط لفكرة سرية

بديل الهواتف الذكية في الطريق.. فيسبوك تخطط لفكرة سرية

فيسبوك يغلق صفحة مزيفة تحمل اسم القوات المسلحة المصرية

فيسبوك يغلق صفحة مزيفة تحمل اسم القوات المسلحة المصرية

فيسبوك تستعين بالشرطة لتدريب الذكاء الصناعي على رصد المحتوى الإرهابي

فيسبوك تستعين بالشرطة لتدريب الذكاء الصناعي على رصد المحتوى الإرهابي

قررت شركة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، إجراء خطوة جديدة تهدف إلى تحسين رفاهية المستخدمين، تتمثل في أن بعض مستخدمي "فيسبوك" لن يكون بإمكانهم قريبا رؤية عدد حالات الإعجاب وردود الفعل ومشاهدات الفيديو على مشاركات الآخرين.

وستكون حالات الإعجاب خاصة ومرئية لمؤلف المشاركة فقط، في تغيير يتبع اختبارا مشابها على إنستجرام، الذي بدأ بتطبيقه في يوليو الماضي في أستراليا.

وستبدأ تجربة "فيسبوك" الجديدة اليوم الجمعة في أستراليا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ردود الأفعال على تلك الخطوة ستكون متباينة، فقد تعجب الخطوة، إذا ما تم تطبيقها بالفعل، كثيرا من المستخدمين لمنصة فيسبوك، بينما لن تعجب أولئك المتنمرين والمعتدين بأنفسهم ممن يستخدمون أعداد المشاهدات وحالات الإعجاب والتعليق باعتبارها أداة لمقياس الشعبية.

واستند التغيير إلى أبحاث الرفاهية وردود فعل من الأخصائيين في مجال الصحة العقلية التي خلصت إلى أن عدد حالات الإعجاب يمكن أن يتسبب في المقارنة الاجتماعية، حسبما قالت ميا جارليك، مديرة السياسة على موقع فيسبوك أستراليا.

وأوضحت أن هذا الأمر سيتيح للمستخدمين والمتابعين والمعجبين التركيز على جودة تفاعلاتهم وجودة المحتوى بدلا من التركيز على كم حالات الإعجاب أو ماهية التعليقات.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بينها سقوط الأسنان والامتحان.. تعرف على تفسير العلم لـ 8 أحلام شائعة

بينها سقوط الأسنان والامتحان.. تعرف على تفسير العلم لـ 8 أحلام شائعة

يقدم أحد علماء النفس، من خلال دراسة بريطانية، تفسيرات لأكثر الأحلام شيوعاً بين المشاركين في الدراسة: سقوط الأسنان، الموت، الطيران، الامتحان، التأخر، السيارة
فيديو| قصة عفريت ظهر أمام غادة عادل.. وهذا ما طلبه منها

فيديو| قصة عفريت ظهر أمام غادة عادل.. وهذا ما طلبه منها

أصعب موقف في حياة غادة عادل على الإطلاق
احتجاجات بإندونيسيا بسبب منع ممارسة الجنس قبل الزواج

احتجاجات بإندونيسيا بسبب منع ممارسة الجنس قبل الزواج

ثار القانون ردة فعل كبيرة لجماعات حقوق الإنسان وصناع السياحة في البلاد
"راقصة هزت عرش التريند".. 4 مواقف ولزمات لـ فيفي عبده أثارت الجدل

"راقصة هزت عرش التريند".. 4 مواقف ولزمات لـ فيفي عبده أثارت الجدل

نستعرض أهم المواقف التي جعلت من فيفي عبده تريند على جوجل وتويتر
"كل منه وهتخس".. 18 فائدة لتناول المحشي بجميع أنواعه

"كل منه وهتخس".. 18 فائدة لتناول المحشي بجميع أنواعه

تقدم أخصائية العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة، الدكتورة أميرة جمال، فوائد جميع أنواع المحشي من الكرنب والفلفل والباذنجان والكوسا وورق العنب.