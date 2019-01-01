حجاج خميس.. شاب يرسم أفيشات الأفلام بريشة السبعينيات

في الفترة الأخيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من اللوحات الفنية الخاصة بالأعمال الدرامية التليفزيونية الناجحة أو الأفلام السينمائية، وبالأخص مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" للفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل والذي حقق نجاحا من نوع آخر لدى رواد مواقع "السوشيال ميديا"، حيث انتشرت العديد من التصميمات والـ"الكوميكس" الخاصة بالمسلسل.

هناك عدد من الشباب يقومون برسم "اسكتشات" و"كوميكس" للأعمال الفنية وتحقق انتشارا كبيرا في مواقع التواصل الإجتماعي ولكن الشاب حجاج خميس خريج كلية التجارة كان له اتجاه آخر في رسم الأعمال الفنية التي أحبها منذ طفولته وظلت عالقة بذهنه، فاستطاع أن يرسم الشخصيات الفنية التي أحبها من خلال استخدام فكرة أن يضع هؤلاء الأبطال في "الكوميكس" المتداول عبر موقع "فيسبوك"، وأيضا قرر أن يستعيد فكرة "أفيشات" الأفلام المرسومة التي كانت منتشرة بسبعينيات القرن الماضي ويرسم هو "أفيشات" للأفلام الحديثة التي أحبها بنفس الشكل.

تواصلت "الوطن" مع الرسام والمصمم حجاج خميس الذي أكد أن بدايته مع رسم الأعمال الفنية كانت من خلال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي كان يشاهده في طفولته وأحبه كثيرا وكان ينتظر حلقاته لمشاهدتها بشكل يومي وهو بسن صغير، وأضاف حجاج بأنه يحب الرسم منذ طفولته وكان يمارسه بشكل يومي وكان متفوقا في الرسم داخل مدرسته.

وأضاف حجاج لـ"الوطن" بأنه بدأ يعلم نفسه مجال الجرافيك منذ أن كان بالمرحلة الإعدادية، وحتى الآن مازال يتعلم، وانتقل لمرحلة الرسم "الديجيتال" والتصميم، ويستخدم البرامج المختلفة لمساعدته في أعماله الفنية، موضحا أن تعلم التصميم بشكل فردي.

وعن فكرة رسم "أفيشات" الأفلام الحديثة قال حجاج إن الفكرة جاءت له حينما تخيل بأن ماذا يكون شكل تلك "الأفيشات" لو عرضت هذه الأفلام بسبعينيات القرن الماضي وبالفعل بدأ بتنفيذها، وأضاف أن لديه الكثير من الأفكار التي سعى إلى تنفيذها بشكل مختلف، وأنه يعتمد على خياله بشكل كبير في تصميم لوحاته.

وعن طموحه وأحلامه أوضح حجاج خميس أنه يحاول حاليا إخراج أفلام الرسوم المتحركة "الأنيمشن" عن طريق تحريك شخصياته التي يرسمها، كما أنه يسعى للدراسة بالمعهد العالي للسينما قسم الإخراج.