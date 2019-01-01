"لم يتضح السبب".. مقتل عاملة بريد بطلق ناري في أمريكا

05:40 ص | الخميس 26 سبتمبر 2019
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

كتب: حاتم سعيد حسن

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بدأ التحقيق في جريمة قتل وقعت لعاملة بريد في ولاية كارولينا الجنوبية، وكانت المجني عليه إيرين بريسلي، 22 عامًا، قُتلت يوم الاثنين الماضي في ولاية ساوث كارولينا، حسبما قال مسؤول الإعلام في التفتيش البريدي الأمريكي لـ "ABC News".

وأُعلن عن تفاصيل قليلة حول الحادث، وطلبت السلطات الأمريكية مساعدة الجمهور في كشف غموض القضية، وأفادت وسائل الإعلام أن العاملة بريسلي تم إطلاق النار عليها، وأبلغ محقق مقاطعة ويليامزبرغ بمدينة فرجينيا وكالة "أسوشيتيد برس" بأن موتها كان جنائيا جراء حادث قتل.

وقالت جيسيكا آدمز، مسؤولة الإعلام في التفتيش البريدي الأمريكي، لشبكة "ABCnews"، أن بريسلي كانت على الطريق تؤدي عملها حينما وقع الحادث، ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب تفتيش البريد الأمريكي: "في الوقت الحالي، تأخذ مصلحة التفتيش البريدي في الولايات المتحدة سلامة ورفاهية موظفي الخدمات البريدية على محمل الجد"، وذكر البيان عملهم جنبا إلى جنب مع مكتب مقاطعة ويليامزبرغ وقسم إنفاذ القانون في ساوث كارولينا، والتحقيق في جريمة القتل التي وقعت مؤخرا، ولم يتم الإعلان عن المشتبه به أو الدافع وراء الجريمة.

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