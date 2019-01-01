اليوم بـ3600 جنيه.. "دومينوز بيتزا" تبحث عن متذوق طعام

09:12 م | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
تذوق الطعام

تذوق الطعام

كتب: مصطفى الصبري

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تبحث شركة "دومبنوز بيتزا" الشهيرة عن شخص يعمل كمتذوق طعام في مقرها في منطقة بريسبان التي تقع في دولة أستراليا، مقابل راتب فلكي يتخطى 3600 جنيه مصري في اليوم.

وتقول دومينوز في الإعلان "تذوق خبز الثوم اللذيذ الخاص بنا وغيرها من المنتجات الخاصة بنا، وقدم ملاحظاتك المهمة لفريق العمل، وسوف ندفع لك"، بحسب ما ذكر موقع "Irish post".

وأضافت "دومينوز" خلال الإعلان أن من يحصل على الوظيفة سيتقاضى 30 دولارًا أمريكيًا في الساعة، ليوم يستمر سبع ساعات ونصف، أي إجمالي المبلغ 225 دولارا، وهو ما يعادل أكثر من 3600 جنيه مصري، بالإضافة إلى بيتزا مجانية رائعة.

وعن جنسية المتقدم فهي غير ضرورية، إذ عرضت الشركة أنها ستتحمل تكاليف انتقال سعيد الحظ الذي يحصل على الوظيفة.

أما عن شروط الوظيفة، ينص الإعلان على أن "دومينوز" تبحث عن شخص يتمتع بخبرة "لا تقل عن خمس سنوات في خبز الثوم، ولديه ذوق رفيع في الطعام، وآخر موقع للتقديم عبر موقع دومينوز الرسمي يوم الإثنين 7 أكتوبر 2019.

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