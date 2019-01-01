"راقصة هزت عرش التريند".. 4 مواقف ولزمات لـ فيفي عبده أثارت الجدل

02:40 م | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
فيفي عبده تهز عرش التريند

فيفي عبده تهز عرش التريند

كتب: منى السعيد

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أصبحت السوشيال ميديا واحدة من أهم المنصات الإعلامية الغير رسمية في العالم خلال السنوات الأخيرة، فكثير من الفنانين يوطدون علاقاتهم مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخرهم فيفي عبده التي استحقت لقب "راقصة هزت عرش التريند في مصر".

احتلت الفنانة والراقصة فيفي عبده تريند مكرك البحث جوجل وتويتر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، سواء بسبب تلقائيتها وعفويتها خلال التحدث في برامجها، أو من خلال بعض الجمل التي أصبح رواد السوشيال ميديا يستخدمونها كوميكس (صور مضحكة)، ويمكن القول أنها نجحت في أن تكون أحد أبرز نجوم السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وتستعرض "الوطن" أهم المواقف التي هزت خلالها فيفي عبده عرش التريند في مصر كالتالي:

فيديو الألفاظ الخارجة

 آخر المواقف التي جعلت فيفي عبده تحتل المرتبة الأولى للتريند في مصر، هي فيديو مباشر "لايف" قامت خلاله بالتلفظ بكلمات خادشة للحياء ضد مقاول الشائعات الهارب، مما آثار ردود أفعال ساخرة من طريقتها، مما جعلها تعتذر عن الألفاظ الخارجة التي تلفظت بها على إنستجرام قائلة: "أنا معرفش اتكلمت كده إزاي أنا مقصدش أقول الكلام ده".

"5 امواااه"

كانت بداية فيفي عبده مع السوشيال ميديا من خلال جملتها الشهيرة "5 امواااه" والتي كانت ترددها خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قدمت باسمه برنامج على أحد القنوات منذ عدة سنوات.

"تعملولي لايك لايك لايك اعملوكم لايك لايك لايك"

بعد "5 موااااه" انطلقت في اختراع الجمل التي جعلتها تحتل التريند في مصر، وكان من أشهرها الجملة التي ظلت ترددها في فقرة الإنترنت في برنامجها "تعملولى لايك لايك لايك اعملكوا لايك لايك لايك"، وقد اشتهرت الجملة لدرجة استخدامها الفنان حسن الرداد في أحد أفلامه.

فيفي في ضيافة رامز جلال.. فين حواجبك؟

ظهرت فيفي عبده في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وفي كل مرة تذاع الحلقة تصبح تريند على جوجل بسبب ألفاظها الخارجة، وبعض المواقف الأخرى.

فخلال الموسم الأخير الذي جاء تحت عنوان "رامز في الشلال" تعرضت فيفي لمقلب حيث كان يفترض بها الوقوع في شلال بدون السيطرة على القارب، مما جعلها تسب المحيطين بها بألفاظ خارجة كالمعتاد.

 لكن الذي حولها إلى تريند وقتها هو إن خلال المقلب وقعت فيفي في الماء واختفت حواجبها، وأثارت حينها سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منها "وديت حواجب فيفي عبده فين يا لص".

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