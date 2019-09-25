بمساحة 100 ملعب كرة قدم.. افتتاح مطار عملاق من تصميم زها حديد في الصين

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج، مطار بكين داشينج الدولي، جنوبي العاصمة بكين اليوم الأربعاء، حيث شارك جين في مراسم افتتاح المطار الضخم، الذي لفت انتباه العالم بجمال وفخامة تنفيذه.

وفيما يلي نعرض أبرز المعلومات عن مطار بكين الجديد، بحسب "رويترز".

المطار الجديد من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

صمم مبنى المطار على مساحة 700 ألف متر مربع، فيما يساوي حوالي 100 ملعب كرة قدم.

يهدف مطار بكين داشينج الدولي إلى نقل 100 مليون مسافر و4 ملايين طن من البضائع سنويا.

سينقل المطار الجديد، بالإضافة إلى مطار العاصمة بكين الدولي الحالي 250 مليون مسافر سنويا.

سيعمل المطار بكامل طاقته في عام 2040 مع 8 مدرجات وقدرة على استقبال 100 مليون مسافر في العام.

استغرقت أعمال البناء في المطار أقل من 5 سنوات وبتكلفة قدرت بنحو 63 مليار دولار أمريكي.

دشن مطار داشينج لتحسين القدرة التنافسية الدولية لبكين ولربط المنطقة الاقتصادية بين بكين وتيانجين وخبي، حسبما قالت الحكومة الصينية.

وصف مسؤولون بمجال النقل هذا المطار خلال مراسم الافتتاح بأنه "طريقة مهمة للغاية لإظهار نمو الصين".

من هي زها حديد التي صممت مطار الصين

يذكر أن مصممة المطار زها حديد، نالت العديد من الجوائز الرفيعة والميداليات والألقاب الشرفية في فنون العمارة، وكانت من أوائل النساء اللواتي نلن جائزة بريتزكر في الهندسة المعمارية عام 2004، وهي تعادل في قيمتها جائزة نوبل في الهندسة، وجائزة ستيرلينج في منا سبتين؛ وحازت وسام الإمبراطورية البريطانية والوسام الإمبراطوري الياباني عام 2012.

وقد وصفَت بأنها أقوى مُهندسة في العالم، وكانت ترى أن مجال الهندسة المعمارية ليس حكرًا على الرجال فحسب، فقد حققت إنجازات عربية وعالمية، وقد اختيرت كرابع أقوى امرأة في العالم عام 2010.