بمساحة 100 ملعب كرة قدم.. افتتاح مطار عملاق من تصميم زها حديد في الصين

استغرقت أعمال البناء في المطار أقل من 5 سنوات وبتكلفة قدرت بنحو 63 مليار دولار أمريكي.
دشن مطار داشينج لتحسين القدرة التنافسية الدولية لبكين ولربط المنطقة الاقتصادية بين بكين وتيانجين وخبي، حسبما قالت الحكومة الصينية.
وصف مسؤولون بمجال النقل هذا المطار خلال مراسم الافتتاح بأنه "طريقة مهمة للغاية لإظهار نمو الصين".
من هي زها حديد التي صممت مطار الصين
يذكر أن مصممة المطار زها حديد، نالت العديد من الجوائز الرفيعة والميداليات والألقاب الشرفية في فنون العمارة، وكانت من أوائل النساء اللواتي نلن جائزة بريتزكر في الهندسة المعمارية عام 2004، وهي تعادل في قيمتها جائزة نوبل في الهندسة، وجائزة ستيرلينج في منا سبتين؛ وحازت وسام الإمبراطورية البريطانية والوسام الإمبراطوري الياباني عام 2012.
وقد وصفَت بأنها أقوى مُهندسة في العالم، وكانت ترى أن مجال الهندسة المعمارية ليس حكرًا على الرجال فحسب، فقد حققت إنجازات عربية وعالمية، وقد اختيرت كرابع أقوى امرأة في العالم عام 2010.
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