سنغافورة تخسر مليار دولار بسبب الصداع

10:37 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
بسبب الصداع النصفي سنغافورة تخسر مليار دولار

بسبب الصداع النصفي سنغافورة تخسر مليار دولار

كتب: أ ش أ

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كشفت دراسة حديثة عن أنّ المصابين بالصداع النصفي في سنغافورة تسببوا في خسائر اقتصادية العام الماضي بلغت نحو 1.04 مليار دولار سنغافوري "الدولار الأمريكي يوازي 1.37 دولار سنغافوري". وتمثل الخسارة الإنتاجية 80% من التكلفة، بينما تعزي النسبة المتبقية 20% إلى تكاليف الرعاية الصحية.

وأظهرت الدراسة أنّ الأشخاص الذين عانوا من الصداع الحاد فقدوا أيضا 9.8 يوم عمل في المتوسط سنويا، أما بالنسبة للذين واصلوا العمل فإنّ الأعراض خفّضت إلى حد كبير قدرتهم على أداء المهام.

ووفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" في سنغافورة فإنّ الصداع النصفي يؤثر على الفئة العمرية 30 – 40 عاما وهو أكثر شيوعا بين النساء البالغات أكثر من الرجال نتيجة لتغير الهرمونات، ويمر بعدة مراحل، وتشمل الأعراض الإمساك وسرعة الانفعال واضطرابات البصر ثم يبدأ الصداع النصفي ويستمر بين 4 لـ 72 ساعة.

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