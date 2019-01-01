أحمد السعدني يهاجم الممثل الإعلامي لمصر في التصويت لأفضل لاعب بالعالم

هاجم الفنان أحمد السعدني، هاني دانيال الممثل الإعلامي لمصر في عملية التصويت لأفضل لاعب في العالم، بعد تصويته للسنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في العالم، وتبريره لهذا الموقف بأنها حرية شخصية.

وغرد "السعدني" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "موضوع صلاح ده بجد محبط ومؤرف سواء حدث عن طريق السهو أو متعمد زي ما قال الأخ دانيال ده، مش مجبر اختار صلاح لأ حضرتك إحنا اللي مش مجبرين إنك تمثلنا أصلا جتها نيلة اللي عايزة خلف".

وقال السعدني لـ محمد صلاح: "كلمة أخيرة لصلاح اسم بلدك لازم يرجع ينور تويتر بتاعك تاني".

ونشبت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حذف "صلاح" لكلمة مصر من تعريفه الشخصي بحسابيه على "تويتر" و"إنستجرام"، حيث انتشرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لصلاح على موقفه.