"جت من الغريب".. راموس صوت لصلاح رغم الخلاف

08:36 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
محمد صلاح وسيرجيو راموس

محمد صلاح وسيرجيو راموس

كتب: كريم عثمان

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عاجل.. فيفا يختار محمد صلاح رابع أفضل لاعب في العالم

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على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، أُقيم حفل جوائز الأفضل "The Best" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2019، من أجل توزيع الجوائز على أفضل عناصر اللعبة، والذي يعد اللاعب محمد صلاح واحدًا منهم.

اللاعب المصري نجم منتخب الفراعنة وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، جاء ترتيبه في المركز الرابع عالميًا في ترتيب الجائزة لأفضل لاعب في العالم، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث، فيما جاء الهولندي فيرجيل فان ديك في المركز الثاني بينما حصد الجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الفرعون المصري كان يطمح للظفر بلقب "The Best"، قبل أن يخيب ظنه ممثلو مصر بعد عدم التصويت له على الجائزة، حيث تخلف كلًا من شوقي غريب بدلًا من خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، وأحمد المحمدي قائد المنتخب، عن التصويت، فيما لم يعط هاني دانيال الصحفي المصري الوحيد، صوته لـ"أبو مكة".

غضب محمد صلاح من سوء الإدارة التي جعلته يخسر نقاط في سباق الحصول على الجائزة، خاصة وأن هناك أشخاص لم يكن يتوقع أن يعطوه صوتهم، فوجد منهم مساندة كبيرة ومنهم سيرجيو راموس.

بعد التوتر الذي طال علاقة صلاح بسيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا ومدافع ريال مدريد الإسباني، بدأ اللاعب الإسباني صفحة جديدة مع الفرعون المصري، وسطر أول كلماتها الإثنين الماضي في التصويت لجازة "ذا بيست". 

وبصفته قائدًا لمنتخب إسبانيا، اختار سيرجيو راموس، إيدين هازارد كأفضل لاعب في العالم، ثم جاء كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، ثم جاء محمد صلاح في المركز الثالث حسب اختيارات قائد ريال مدريد، ما أظهر النية الطيبة للاعب الإسباني تجاه الفرعون المصري.

على الرغم من غضب المصريين من راموس عقب واقعته الشهيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، الذي خاضه الفرعون المصري برفقة "الريدز" أمام "المارينجي"، بقيادة راموس، حينما تعمد الأخير إيذاء صلاح، ما تسبب في إصابة بالغة في الكتف، إلا أن تصويته له غير المتوقع، كان بمثابة صفحة جديدة للعلاقة بين راموس والمصريين، بل وبين راموس وصلاح نفسه.

المساندة والدعم للاعب المصري جاءت من الغرباء أمثال جمال بلماضي المدير الفني للجزائر، الذي اختار صلاح كأفضل لاعب، ولم تأتِ من المصريين، الذين عول عليهم لاعب ليفربول الإنجليزي.

الرد من جانب الفرعون جاء سريعًا، حيث حذف مساء أمس الثلاثاء، تعريفه كلاعب في منتخب مصر من الحسابات الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تاركا اسم الفريق الذي يلعب له حاليا فقط. 

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