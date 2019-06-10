جولة في حساب صلاح على "تويتر": يتابع 50 مصريا وآخر تغريداته وطنية

06:07 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: كريم عثمان

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جدل واسع أثاره اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حذف التعريف الخاص بأنه لاعب في المنتخب المصري من معلوماته الشخصية على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر". 

جمهور كرة القدم ربط موقف صلاح بغضبه لما حدث معه في حفل جوائز الأفضل "The Best" التي يقدمها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتي كان الفرعون المصري يطمح للظفر بها، قبل أن يخيب ظنه ممثلي مصر بعد عدم التصويت له على الجائزة، حيث تخلف كلُا من خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة وأحمد المحمدي قائد المنتخب، عن التصويت، فيما لم يعط هاني دانيال الصحفي المصري الوحيد، صوته لـ"أبو مكة".

مصر على تويتر محمد صلاح 

على الرغم من حذف صلاح اسم مصر من على حسابه الشخصي على "تويتر"، إلا إن أم الدنيا تفرض حضورها بداخل حساب "أبو مكة" الذي تسبب في هذا الجدل،  بأكثر من مشهد.

صلاح يتابع 50 مصريا عبر تويتر

يزيد عدد متابعي صلاح على 10 ملايين متابع من جميع أنحاء العالم، بينما يتابع لاعب "الريدز" 152 شخصًا، بينهم 50 شخصية مصرية، جميعهم من المشاهير وأغلبهم  فنانين ولاعبي كرة قدم.

ومن وسط ملايين المصريين، انتقى صلاح 50 شخصًا يرغب في رؤية ما ينشرونه، حيث اختار من الفنانين: "منى زكي وآسر ياسين وأحمد جمال ومنة شلبي وشيرين وأنغام ومحمود البزاوي ونبيل الحلفاوي وحمزة نمرة ومحمد هنيدي وخالد النبوي وأحمد السقا ورامز جلال وأحمد فهمي ويوسف الشريف".

ومن لاعبي الكرة يتابع صلاح "أحمد حجازي ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو ومؤمن زكريا وعمر جابر ومحمد هاني وسعد سمير وعماد متعب وعبدالله السعيد وإكرامي وتريزيجيه وعلي غزال وعمرو السولية وأحمد المحمدي وأحمد فتحي  وأحمد حمودي ومحمد أبوتريكة وصالح جمعة وكوكا وأحمد الشناوي وكريم حافظ ورمضان صبحي، وأحمد الأحمر محمد الشوربجي".

فيما اختار من الإعلاميين" رضوى الشربيني وعمرو نصوحي ومصطفى حسني وبلال علام"، بينما يتابع صلاح أشخاص مصريين آخرين "محمود فايز وعلي مظهر وأحمد عبدالقادر ورامي عباس وممدوح عيد".

آخر تدوينة لصلاح "في حب مصر"

بالأمس، نشر صلاح، تغريدة جديدة بعد ما أثير حول حذفه عبارة "لاعب منتخب مصر"، من تعريفه الشخصي على حسابه لكي يرد على المشككين في وطنيته وعلى من انتقد ذلك الفعل.

ونشر الدولي المصري صورة له أمام خلفية بعلم مصر وعدد من الجماهير معلقًا عليها قائلًا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

صور وفيديوهات دعم للمنتخب المصري

اعتاد اللاعب المصري على نشر صوره عبر حسابه الرسمي على تويتر، فعقب كل لقاء له مع الفراعنة، ينشر أبو مكة، صورًا له ولزملاءه في المنتخب، وهو ما تكرر مرات عديدة، كان آخرها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتأخذ الفيديوهات الداعمة للمنتخب حيزا من حساب صلاح على تويتر، والتي جاء آخرها قبل "الكان"، وطالب فيها الجمهور المصري بالتشجيع قائلًا: "البطولة السنادي على أرضنا".

وحتى في المشكلات والأزمات كان تويتر صلاح هو المنصة التي حاول من خلالها إيجاد الحلول، والتي كان آخرها مشكلة اللاعب عمرو وردة الشهيرة خلال كأس الأمم الماضية، والتي حاول فيها صلاح من خلال تغريدته أن يهدأ من روع الأزمة لاستكمال المشوار الأفريقي.

وغاب محمد صلاح عن ثلاثي القائمة النهائية ليحصل على المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، فيما فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة، وحل الهولندي فيرجيل فان ديك في المركز الثاني.

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