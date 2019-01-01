قداس لتأبين قط بعد نفوقه بحضور الحيوانات ومؤلفة تكتب عن حياته

أقيم قداس على روح قط، وكانت للقط شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين السكان المحليين في مدينة إلى بمقاطعة كامبريدج البريطانية.

وكان القط، يدعى غارفيلد، ويعيش في متجر سانسبري المحلي، ونفق في مرآب السيارات الخاص بالمتجر في يوليو الماضي بعد إصابته بحادث مروري، وذكرته كاتدرائية المدينة في قداسها السنوي الذي تحتفي فيه بالحيوانات، وفقا لـ"بي بي سي".

وحضر القداس المئات من الحيوانات من ضمنهم القطط والكلاب والحمير أيضا، وأقامت الكنيسة جنازة ضخمة للقط النافق، ولدى القط قاعدة جماهيرية كبيرة بلغت أكثر من 7000 شخص من جميع أنحاء العالم، بعدما تمت مشاركة مغامراته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحضر القداس أيضا حوالي 450 من محبي الحيوانات، وفقا لموقع "mirror".

وأقام القداس القس جيمس جيرارد، والقسيسة جيسيكا مارتن التي أحضرت كلبها غونزو، واحتفيا بأرواح الحيوانات التي في المنطقة وباركاها، وخطبت المؤلفة كيت كاروث، التي كانت ألفت كتابا عن حياة القط غارفيلد، للحضور وقالت: "كان حيوانا أليفا لكل من لم يقدر على اقتناء حيوان"، وأضافت: "بلدة إلي كلها حزنت لموته"، بحسب "بي بي سي".

وتابعت المؤلفة قائلة: "لقد كان لغارفيلد تأثيرا إيجابيا في حياة آلاف الناس حول العالم، إن هذا النعي ليس لغارفيلد فقط، إنما لكل الحيوانات الأليفة، فذكرى غارفيلد هي ذكرى لكل الحيوانات"، ووصفت الكاتبة القط في كتابها "أنا لم أرحل، لكنني انطلقت في مغامرة أخرى".

ودُشنت حملة بعد موت غارفيلد لجمع تبرعات لصالح الفرع المحلي لمؤسسة حماية القطط، وبلغت حتى الآن ألفي جنيه استرليني.