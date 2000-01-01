مقتل لاعب كرة السلة الأمريكي أندريه أميت بالرصاص بولاية تكساس

قتل لاعب كرة السلة السابق أندريه إميت البالغ من العمر 37 عاماً، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين في مدينة دالاس الأمريكية ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء الحادث.

ويعتبر اللاعب هو أفضل هداف على الإطلاق في جامعة تكساس التقنية بعد مشاركته في أربعة مواسم بارزة تحت قيادة المدرب بوبي نايت منذ عام 2000 حتى عام 2004، وأكدت الجامعة وفاته في بيان أصدرته صباح الإثنين، وفقا لموقع "NBA".

ووفقا لإدارة شرطة مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، أنه في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا "بالتوقيت المحلي"، كان يجلس إيميت في سيارته أمام مقر إقامته واقترب منه شخصين مجهولي الهوية وتلا ذلك إطلاق النار على الضحية وهو يحاول الهرب من المشتبه بهم".

واتصل أحد جيران اللاعب برقم الطوارئ "911" وتم نقل إيميت بعد إصابته إلى مستشفى محلي، حيث توفي في وقت لاحق، ووفقًا لشمس شارانيا من مجلة "ذي أتليتيك" الأمريكية، فإن اللاعب إيميت رزق بطفل في الفترة الأخيرة قبل وفاته.

وكان اللاعب إيميت ظهر كمرشح بارز للجائزة السنوية "MVP" التي تمنحها الرابطة الوطنية لكرة السلة، وكانت رابطة كرة سلة "BIG3" في حالة صدمة بسبب وفاة أندريه إيميت المفاجئة والمأساوية كما ذكرت في بيان أن أندريه كان أحد أفراد عائلة "BIG3" وكان يتمتع بلطف تجاه الآخرين وسلوكه السهل مما جعله محبوبا للجميع.