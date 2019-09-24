تنبؤات باعتزال ميسي بعد إصابته.. ومغردون: هل اقتربت؟

في لحظة هي الأصعب على عشاق جماهير برشلونة، عندما يلامس جسده أرضية ملعب المباراة، طالبًا الجهاز الطبي لمداواة جروحه، يبدأ حينها الجميع بالهتاف له "انهض يا ليو" واضعين أيديهم على قلوبهم، متذكرين اقتراب اعتزال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، راغبين في الاستمتاع بمشاهدة آخر لمساته بالساحرة المستديرة.

عودة ميسي من الإصابة لم تكتمل، فبمجرد مشاركته للمباراة الأولى له كأساسي في الموسم الحالي، بعد الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم، تلقى إصابة جديدة أمام فياريال، قد تبعده عن المشاركة في المباريات القادمة، لتحرم الجماهير من متعة الاستمتاع باللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم The Best.

لذلك لم تكتمل سعادة مشجعي البلوجرانا على الرغم من فوز برشلونة بنتيجة 2-1، بعد إصابة ميسي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وصدم المعلق الشهير فارس عوض جماهير برشلونة بعدما تنبأ باقتراب اعتزال ميسي مقارنًا وضعه الحالي بوضع الظاهرة البرازيلية رونالدو قبل اعتزاله بعد معاناته من الإصابات المتكررة، حيث قام "فارس" بنشر صورة لميسي، ورونالدو أثناء أصابتهما معلقًا عليها: "بعد تكرار إصابات ليونيل ميسي، الجسد لا يظهر أي رحمة، مع مرور السنين يصبح الأمر أكثر صعوبة، هذه التصريحات مرعبة".

وأضاف: "ربما لأنها تشبه التصريح الأقسى في كرة القدم، لقد خسرت المعركة مع جسدي، ذهني يريد مواصلة اللعب لكن جسدي يؤلمني".

بعد تكرار إصاباته،،

ليونيل ميسي: الجسد لا يظهر أي رحمة، مع مرور السنين يصبح الأمر أكثر صعوبة ..

هذه التصريحات مرعبة



ربما لأنه تشابه التصريح الأقسى في كرة القدم " لقد خسرت المعركة مع جسدي ، ذهني يريد مواصلة اللعب لكن جسدي يؤلمني .. الظاهرة pic.twitter.com/IqdhSdQyjE — فارس عوض (@farisf9) September 24, 2019

كما عبر حساب على تويتر يحمل اسم محمود خالد سليم، عن حزنه متسائلاً: "هل اقتربت يا ميسي؟ هل ستنتهي المنافسة ؟!!!! "، وغرد أحد النشطاء على تويتر قائلاً: "أخشى على الكورة بعد ميسي أن تطيح".

وصرح ليو يوم الإثنين، بكلمات أثارت قلق مشجعي برشلونة باقتراب اعتزاله، عندما قال: "الجسم لا يرحم، مع مرور السنين يصبح الأمر أكثر صعوبة".