تنبؤات باعتزال ميسي بعد إصابته.. ومغردون: هل اقتربت؟

03:43 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
ميسي

ميسي

كتب: حسن شحاتة

أخبار متعلقة

بـ130 مليون يورو سنويا.. ميسي الأعلى دخلا بين أساطير كرة القدم

بـ130 مليون يورو سنويا.. ميسي الأعلى دخلا بين أساطير كرة القدم

ميسي بعيدا عن الكرة.. اقتحم عالم الموضة وأحب العزف على الجيتار

ميسي بعيدا عن الكرة.. اقتحم عالم الموضة وأحب العزف على الجيتار

جولة مع أبناء ميسي.. محبون للكرة بالوراثة والأوسط يسرق من والده الأنظار

جولة مع أبناء ميسي.. محبون للكرة بالوراثة والأوسط يسرق من والده الأنظار

اقتنصها ميسي.. معلومات عن جائزة أفضل لاعب في العالم وأول من حصد لقبها

اقتنصها ميسي.. معلومات عن جائزة أفضل لاعب في العالم وأول من حصد لقبها

في لحظة هي الأصعب على عشاق جماهير برشلونة، عندما يلامس جسده أرضية ملعب المباراة، طالبًا الجهاز الطبي لمداواة جروحه، يبدأ حينها الجميع بالهتاف له "انهض يا ليو" واضعين أيديهم على قلوبهم، متذكرين اقتراب اعتزال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، راغبين في الاستمتاع بمشاهدة آخر لمساته بالساحرة المستديرة.

عودة ميسي من الإصابة لم تكتمل، فبمجرد مشاركته للمباراة الأولى له كأساسي في الموسم الحالي، بعد الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم، تلقى إصابة جديدة أمام فياريال، قد تبعده عن المشاركة في المباريات القادمة، لتحرم الجماهير من متعة الاستمتاع باللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم The Best.

لذلك لم تكتمل سعادة مشجعي البلوجرانا على الرغم من فوز برشلونة بنتيجة 2-1، بعد إصابة ميسي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وصدم المعلق الشهير فارس عوض جماهير برشلونة بعدما تنبأ باقتراب اعتزال ميسي مقارنًا وضعه الحالي بوضع الظاهرة البرازيلية رونالدو قبل اعتزاله بعد معاناته من الإصابات المتكررة، حيث قام "فارس" بنشر صورة لميسي، ورونالدو أثناء أصابتهما معلقًا عليها: "بعد تكرار إصابات ليونيل ميسي، الجسد لا يظهر أي رحمة، مع مرور السنين يصبح الأمر أكثر صعوبة، هذه التصريحات مرعبة".

وأضاف: "ربما لأنها تشبه التصريح الأقسى في كرة القدم، لقد خسرت المعركة مع جسدي، ذهني يريد مواصلة اللعب لكن جسدي يؤلمني".

كما عبر حساب على تويتر يحمل اسم محمود خالد سليم، عن حزنه متسائلاً: "هل اقتربت يا ميسي؟ هل ستنتهي المنافسة ؟!!!! "، وغرد أحد النشطاء على تويتر قائلاً: "أخشى على الكورة بعد ميسي أن تطيح".

وصرح ليو يوم الإثنين، بكلمات أثارت قلق مشجعي برشلونة باقتراب اعتزاله، عندما قال: "الجسم لا يرحم، مع مرور السنين يصبح الأمر أكثر صعوبة".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فيديو وصور.. حارس مرمى إنبي يذهل العالم بإنقاذ رائع

فيديو وصور.. حارس مرمى إنبي يذهل العالم بإنقاذ رائع

استطاع حارس المرمي المصري محمود جاد، أنَّ يجذب أنظار العالم بسبب أدائه الأكروباتي والبهلواني أكثر من الرائع، في لقطات سجلتها المباراة بين فريق أنبي وبيرميدز
من الحمل للولادة.. رمضان صبحي "فرحة طفولية" على أرض الملعب

من الحمل للولادة.. رمضان صبحي "فرحة طفولية" على أرض الملعب

لا يمكن لشخص أن يخبأ الفرحة كثيرا، فتظهر عليه في بعض المناسبات، وهو ما يفعله رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي على أرض الملعب.
"استنجاد بالجمهور ورقص".. كيف تظهر فيفي عبده عبر إنستجرام؟

"استنجاد بالجمهور ورقص".. كيف تظهر فيفي عبده عبر إنستجرام؟

تساءل الجمهور عن طبيعة مرضها الذي وصل للموت والاستنجاد بهم
"الإزازة" بـ500 جنيه.. تراب القاهرة للبيع "أونلاين"

"الإزازة" بـ500 جنيه.. تراب القاهرة للبيع "أونلاين"

في زجاجات، يباع "تراب القاهرة" على موقع مصري بمبلغ 500 جنيه
بعد تصويت The Best.. راموس يفتح صفحة جديدة مع صلاح: "الصلح خير"

بعد تصويت The Best.. راموس يفتح صفحة جديدة مع صلاح: "الصلح خير"

فتح سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا ومدافع ريال مدريد الإسباني، صفحة جديدة مع اللاعب المصري محمد صلاح، بعد حفل the best.