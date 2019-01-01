"Tilt Five".. جهاز ألعاب جديد بتكنولوجيا الـ"واقع المعزز"

تعتبر الألعاب الإلكترونية من أهم المجالات التي توظف الشركات موارد هائلة لتطويرها وإنتاجها، وبينما تعتبر أجهزة بلايستيشن ونينتندو وإكس بوكس هي الرائدة في هذا المجال، فإن شركة ناشئة قررت أن تقدم للمستخدمين تجربة جديدة، تعتمد على فكرة مبتكرة، وهي الواقع المعزز "Augmented Reality"

الجهاز من إنتاج شركة "Tilt Five"، وهو يحمل نفس اسم الشركة، ويتكون من مجموعة من النظارات، يتم استخدام كل واحدة منها من قبل لاعب واحد، بالإضافة إلى لوحة خاصة، يمكن وضعها على أي طاولة بشكل عادي، وفقاً لما نقله موقع "kickstarter"

اللوحة مصنوعة من مواد خاصة، ويتم استخدامها من قبل نظارات الواقع المعزز "Augmented reality" لكي يتم تخليق الصورة الإلكترونية ثلاثية الأبعاد، المعروفة علمياً باسم هولوجرام "Hologram"

الجهاز ليس الوحيد، ولا الأول، الذي يستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز، أو الواقع الافتراضي "Virtual Reality"، لكن "جيري إيلسوورث"، المدير التنفيذي وأحد مؤسي الشركة، يقول ان جهاز "Tilt Five" تم تصميمه بمفهوم مختلف عن الأجهزة أو النظارات المماثلة.

تتميز نظارات الواقع الافتراضي الأخرى بأنها موجهة أساساً لمحبي الألعاب التي تميل للحركة والجدية، كما أنها تكون ثقيلة الوزن، وتجعل من يرتديها منعزلاً تماماً عن المكان والأشخاص من حوله، فهو لا يرى إلا ما يعرض أمامه على شاشة النظارة، ولا يسمع إلا صوت اللعبة أو الفيلم، بينما تتميز نظارة "Tilt Five" بأنها شفافة، ويمكن لمن يرتديها أن يرى المكان والأشخاص، كما أنها خفيفة الوزن ومريحة، بحيث يمكن ارتدائها لفترات طويلة دون تعب أو ضجر.

يأمل المدير التنفيذي للشركة أن تجد الفكرة الجديدة للجهاز قبولاً لدى المستخدمين، خاصة وأنها تعتبر رخيصة الثمن مقارنة بالعديد من الاختيارات الأخرى، كما أنها تسمح لعدد كبير من الأشخاص بالمشاركة معاً في اللعب، كما أنها تتيح أنواعا جديدة وسهلة من الألعاب، التي يمكن أن يتجمع حولها جميع أفراد الأسرة.