شبح أم رياح ؟.. فيديو لكرسي متحرك بمستشفى هندي يثير الجدل

02:27 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
لقطة من الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة للكرسي المتحرك

لقطة من الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة للكرسي المتحرك

كتب: شريف محمد فريد

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أثار مقطع فيديو الجدل على شبكة الإنترنت، وانقسم الناس حول الحادثة التي يظهرها الفيديو، ما بين فريق يميل لنظرية أن الفيديو مجرد خدعة، وفريق آخر يراه نتيجة لنشاط خارق للطبيعة.

في تسجيل لكاميرا مراقبة خاصة بمعهد الدراسات والبحوث الطبية في مدينة "تشانج ديجار" بشمال الهند، يظهر كرسي متحرك، من النوع المخصص لذوي الإعاقة، وهو يتحرك من تلقاء نفسه، بدون وجود أي شخص بجانبه، وذلك بحسب ما نقلته جريدة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر هندية.

وقعت الحادثة أمام أحد أبواب المستشفى الخاص بالمعهد، في وقت متأخر من الليل، في 19 سبتمبر الماضي، وقد أثارت الحادثة خوف الكثير من العاملين بالمستشفى، حيث اعتبروها دليلاً على وجود شبح أحد الموتى في المستشفى، وقرر معظمهم عدم العمل في فترة الدوام الليلي.

إلا أن أحد أطباء المستشفى أكد ان الواقعة الغريبة حدثت نتيجة لتيارات الهواء القوية، حيث أن الكرسي كان موضوعا في منطقة أمام الباب تتعرض لرياح قوية في بعض الأحيان، ما تسبب في تحركه بالشكل الذي ظهر في الفيديو.

انقسم المتابعون على الإنترنت لثلاثة، فمنهم من أيد فكرة أن الكرسي تم تحريكه بواسطة جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول)، بواسطة شخص يريد أن يشاكس الحراس والعاملين بالمستشفى، وذهب آخرون إلى أن الرياح ربما تكون هي المسئولة عن تحرك الكرسي، بينما أعلن البعض أن الفيديو ربما يكون قد سجل واقعة حقيقية لحالة من حالات الظواهر الخارقة للطبيعة.

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