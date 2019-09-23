"مش هتأثر".. ماذا لو صوتت مصر لـ صلاح في جائزة الأفضل؟

موجة من الحزن والجدل انتشرت في مصر بعد كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، التي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، والتي أدت إلى تراجع الدولي محمد صلاح، وأظهرت العديد من المفاجآت.

وتوج الدولي الأرجنتيني بجائزة "الأفضل" لأول مرة بعد إطلاق النسخة الجديدة منها عام 2016، ليتفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وجاء المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، متقدما على زميله السنغالي ساديو ماني بفارق 3 نقاط.

موجة الجدل ثارت في مصر بعد إعلان نتائج الجائزة، عندما أكد "فيفا" خلال تدوينة نشرها على موقعه الرسمي بها، التفاصيل الكاملة للمصوتين على أفضل لاعب في العالم من المدربين وقادة المنتخبات، والتي أوضحت أن أجيري والمحمدي لم يصوتا من الأساس سواء لمحمد صلاح أو غيره، كما وضع هاني دانيال الصحفي المصري الوحيد، صلاح في المركز الثالث.

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تعليقات المصريين تتمحور حول أن النقاط الـ14 التي ضاعت من صلاح بسبب ممثلي مصر في الفيفا، كفيلة بوضعة في المرتبة الثانية أو الثالية على الأقل.

كيف يتم حسم النتيجة النهائية للجائزة؟

تعتمد النتيجة النهائية في تلك الجائزة على أكثر 4 محاور، هم تصويت الجمهور، تصويت الصحفيين، تصويت كباتن المنتخبات، تصويت مدربي المنتخبات.

في كل فئة، يحصل اللاعب صاحب أكثر عدد من النقاط على 12 نقطة، ويفوز المركز الثاني بـ10 نقاط، والثالث يحصل على 8 نقاط، والرابع 7 نقاط، والخامس 6 نقاط، والسادس 5، والسابع 4 نقاط، والثامن 3 نقاط، والتاسع نقطتين، والعاشر والأخير على نقطة وحيدة، بحسب ما ذكر موقع "الفيفا" الرسمي.

نتيجة التصويت لصالح صلاح في الفئات الأربع

من خلال النتائج التي أعلنها "الفيفا" عبر موقعه الرسمي، فإن مجموع النقاط الـ26 لمحمد صلاح جاء منهم 6 بعدما حصل على المركز 5 في فئة المدربين بـ118 نقطة، و7 بعدما احتل المركز الـ4 في فئة قادة المنتخب بـ124 نقطة، و6 من فئة الصحفيين، إذ فاز بالمركز الـ5 بعد حصوله على 134 نقطة، ومن فئة الجمهور جمع النجم المصري 7 نقاط واحتل المركز الرابع.

"مش هتأثر".. النتيجة النهائية لو أضفنا النقاط الضائعة من صلاح له

إذ أضفنا 5 نقاط لـ118 التي حصدها صلاح من تصويت كباتن المنتخبات، سيصبح مجموع نقاطه 123، ليظل في نفس المركز بعد مبابي الذي الذي احتل المركز الرابع بعدما حصد 147 نقطة.

أما لو أضفنا 5 نقاط آخرين للـ124 نقطة التي فاز بها صلاح من تصويت مدربي المنتخبات، سيصبح المجموع 129، ليظل في نفس المركز خلف صاحب كرستيانو رونالدو الذي حصد 330 نقطة وتواجد في المركز الثالث.

أما في فئة الصحفيين، فعند إضافة 4 نقاط لصلاح على الـ134 نقطة التي حصدها، في حال أعطاه الصحفي المصري خمس نقاط وليس نقطة واحدة، ستصبح 138، ما يتركه في نفس المركز خلف رونالدو صاحب المركز الثالث في هذه الفئة برصيد 264 نقطة.

بعد كل الحسابات السابقة، النتيجة المنطقية تقول إن ترتيب صلاح لم يكن ليتأثر في حالة حصوله على الـ15 نقطة الضائعة منه بسبب عدم تصويت مدرب المنتخب المصري وقائده، وتصويت الصحفي المصري له بالمركز الثالث.