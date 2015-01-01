رافت الهجان أبرزها.. أعمال للفنان الراحل محمد وفيق في ذكرى ميلاده

الفنان الراحل محمد وفيق، واحدا من كبار الفنانين في مصر والوطن العربي، تمتع بموهبة حقيقية جعلته يقف أمام كبار النجوم، ويضع اسمه في تاريخ الفن المصري.

ولد الفنان محمد وفيق في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر عام 1947 بمحافظة الإسكندرية، والتحق بالدراسة حتى حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967، وكان من ضمن زملائه بنفس دفعته "نور الشريف، مجدي وهبة، عبد العزيز مخيون".

بدأ حياته الفنية من خلال مسرح التليفزيون، وهو في السنة الأولى بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واشتهر على مدار مشواره الفني، بتقديمه للأعمال الدرامية التليفزيونية، كما قدم عددا من الأفلام السينمائية والمسرحيات.

وفي ذكرى ميلاده، تستعرض "الوطن" أبرز الأعمال الفنية التي قدمها الفنان محمد وفيق، خلال مشواره الفني.

الرسالة

في عام 1976 شارك الفنان محمد وفيق في فيلم الرسالة، للمخرج العالمي مصطفى العقاد، وذلك في بداياته الفنية، وبعد نجاحه في تقديم عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية والمسرحيات.

جسَّد محمد وفيق، خلال أحداث الفيلم، شخصية "عمرو بن العاص".

وكان العمل من بطولة "عبد الله غيث، منى واصف، أحمد مرعي، محمد العربي" والعديد من الفنانين.

سعد اليتيم

في عام 1985 شارك محمد وفيق في فيلم "سعد اليتيم"، من بطولة أحمد زكي وفريد شوقي ومحمد مرسي وكريمة مختار ونجلاء فتحي، وجسَّد خلاله شخصية "فاضل الجمال" أحد الفتوات، ووالد سعد.

ويسرد الفيلم، حكاية "سعد" الذي قَتَلَ عَمَّه والده، وتربى على يد سيدة فاضلة حتى يكبر، وبعد ذلك يقع في حب فتاة، يكتشف بعد ذلك أنها ابنة عمه.

ويتناول الفيلم، عصر الفتوات في الأربعينيات، وهو من تأليف يسري الجندي، وكتب السيناريو والحوار له، عبد الحي أديب، ومن إخراج أشرف فهمي.

مسرحية كعبلون

شارك الفنان محمد وفيق، النجم الكوميدي سعيد صالح، في المسرحية الشهيرة "كعبلون"، من تأليف محمد شرشر، والمخرج المسرحي حسن عبد السلام.

المسرحية من بطولة "سعيد طرابيك، أحمد عقل، عهدي صادق"، وجسَّد محمد توفيق، شخصية "نهاش" خلال أحداثها.

رأفت الهجان

شارك الفنان محمد وفيق في المسلسل التليفزيوني الشهير "رأفت الهجان" منذ الجزء الأول الذي عرض في عام 1988، وقصة العمل مستوحاة من قصة الجاسوس المصري (رفعت علي سليمان الجمال) الذي تم زرعه داخل المجتمع اﻹسرائيلي، للتجسس لصالح المخابرات المصرية.

وجسد الفنان محمد وفيق خلال أحداث المسلسل، شخصية "عزيز الجبالي".

مسلسل رأفت الهجان من بطولة "محمود عبد العزيز، يسرا، يوسف شعبان، مصطفى متولي"، وكتبه صالح مرسي، ومن إخراج يحيي العلمي.

بوابة الحلواني - الجزء الثاني

جسَّد الفنان محمد وفيق، شخصية الخديوي إسماعيل، خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل "بوابة الحلواني"، وكان العمل يسرد مرحلة الحكم الملكي في مصر، وحتى فترة حكم الخديوي إسماعيل، وبداية نهضتها المعاصرة.

مسلسل بوابة الحلواني، من تأليف الكاتب محفوظ عبد الرحمن، ومن إخراج إبراهيم الصحن، وشارك في بطولته "عزت العلايلي، سمية الألفي، إيمان الطوخي، على الحجار".

رحل الفنان محمد وفيق عن الحياة، بعد إجرائه عملية قلب مفتوح في القاهرة، يوم 14 مارس عام 2015، عن عمر ناهز 67 عاما، وبعدما قدم خلال مسيرته الفنية ما يتجاوز الـ200 عمل فني، تنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما.