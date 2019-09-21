السماء تتحول إلى لون دماء حمراء في إندونيسيا

08:14 ص | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
سماء أندونيسيا

سماء أندونيسيا

كتب: حاتم سعيد حسن

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تحولت سماء إحدى مقاطعات إندونيسيا إلى لون الدماء الداكنة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد موجة من حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للضباب الدخاني، الذي نتج عن الحرائق في إندونيسيا.

في مقاطعة جامبي، بدت السماء وكأنها تحولت إلى لون مائل إلى الحمرة وأصبحت الظروف صعبة بخصوص التنفس، ونشر حساب باسم زوني شوفي على موقع "تويتر" مقطع فيديو للسماء معلقا: "هذه السماء ليس ليلًا، هذه هي الأرض وليس كوكب المريخ، هذا ليس في الفضاء الخارجي نحن الذين نتنفس بالرئتين، وليس مع الخياشيم نحن البشر بحاجة إلى هواء نظيف، وليس دخانًا".

ونشر مستخدم آخر مقطع فيديو أخر لشكل السماء باللون الأحمر 

وأوضح البروفيسور كوه تيه يونج من جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية لهيئة الإذاعة البريطانية أن سبب اللون الأحمر يتعلق بجزيئات معينة موجودة أثناء الضباب، وقال إن التقاط الصور في فترة ما بعد الظهيرة أعطت السماء مظهرا أكثر إحمرارا، وفقا لـ"cbsnews".

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