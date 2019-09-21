السماء تتحول إلى لون دماء حمراء في إندونيسيا

تحولت سماء إحدى مقاطعات إندونيسيا إلى لون الدماء الداكنة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد موجة من حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للضباب الدخاني، الذي نتج عن الحرائق في إندونيسيا.

في مقاطعة جامبي، بدت السماء وكأنها تحولت إلى لون مائل إلى الحمرة وأصبحت الظروف صعبة بخصوص التنفس، ونشر حساب باسم زوني شوفي على موقع "تويتر" مقطع فيديو للسماء معلقا: "هذه السماء ليس ليلًا، هذه هي الأرض وليس كوكب المريخ، هذا ليس في الفضاء الخارجي نحن الذين نتنفس بالرئتين، وليس مع الخياشيم نحن البشر بحاجة إلى هواء نظيف، وليس دخانًا".

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) September 21, 2019

ونشر مستخدم آخر مقطع فيديو أخر لشكل السماء باللون الأحمر

Hey @elonmusk,



All we know about Planet Mars is the reddish planet, also it atmosphere.



Well.. I don't want you have some misunderstanding, so I'll tell you before; THIS IS NOT MARS!



This is Jambi @ Indonesia. The air somehow changed cuz of forest fire.pic.twitter.com/3WhjcVx5Lc — Duke of Condet (@DukeCondet) September 21, 2019

وأوضح البروفيسور كوه تيه يونج من جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية لهيئة الإذاعة البريطانية أن سبب اللون الأحمر يتعلق بجزيئات معينة موجودة أثناء الضباب، وقال إن التقاط الصور في فترة ما بعد الظهيرة أعطت السماء مظهرا أكثر إحمرارا، وفقا لـ"cbsnews".