التدخين السلبي يزيد احتمالية إصابة الأطفال بضربات القلب غير المنتظمة

حذرت دراسة حديثة من أن أطفال الآباء المدخنين معرضون بشكل كبير للإصابة بنبض قلب غير منتظم في وقت لاحق من الحياة.

وتعتبر ضربات القلب غير المنتظمة المعروفة أيضًا باسم الرجفان الأذيني (AF) هي اضطراب ضربات القلب الأكثر شيوعًا وتزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ووجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، أن كل علبة سجائر يدخنها والد طفل يوميًا تزيد من خطر الإصابة بالـ "AF" لديهم بنسبة 18%، وفقا لـ"ديلي ميل".

وأجرى الفريق البحثي الدراسة على أكثر من 5000 شاب تقل أعمارهم عن 18 عامًا وتم متابعتهم لمدة 40 عامًا، وتم الإستعانة بأولياء الأمور والأطفال في عام 1971، حينما كان التدخين وخاصة داخل المنزل أكثر شيوعًا.

ومن بين الأطفال المشاركين في الدراسة، تعرض 82% منهم لدخان السجائر بشكل غير مباشر، وخلال الدراسة تمت متابعة أولياء الأمور من قبل الطبيب كل سنتين إلى أربع سنوات، ويتم تقييم الأطفال كل أربع إلى ثماني سنوات.

وكان الآباء يدخنون في المتوسط ما يعادل 10 سجائر "أو نصف علبة" في اليوم، وإتضح للفريق أن حوالي واحد من كل سبعة أشخاص الذين تم إجراء الدراسة عليهم أي ما يعادل 14.3% أصابوا بمرض "AF" على مدى فترة متابعة من 40 سنة.

ومع كل عبوة يوميًا من زيادة تدخين الوالدين، زاد عدد الأطفال بنسبة 18% في الإصابة بمرض الرجفان الأذيني، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

وقال البروفيسور غريغوري ماركوس المشارك في الدراسة، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "توفر ملاحظاتنا معلومات جديدة ذات صلة بالإقلاع عن التدخين، وتسليط الضوء على الأضرار التي قد لا ترتبط" بالآخرين فقط ولكن بأفراد الأسرة".

وأضاف ماركوس: "مع ارتفاع معدل انتشار مرض التصلب العصبي المتعدد، من الضروري معالجة عوامل الخطر القابلة للتغير مثل تدخين السجائر لتقليل العبء العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد".

ووجد الباحثون أيضًا أن 17٪ من أطفال الآباء الذين يدخنون كانوا أكثر عرضة للتدخين، ويقدر أن التدخين يتسبب في الإصابة بحالات بمرض التصلب العصبي المتعدد ، ويكون المدخنين معرضون لخطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد بنسبة 32% أكثر من غير المدخنين.