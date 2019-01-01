آخرها بعد إعلان أبيه أفضل لاعب.. لقطات تثبت أن ماتيو ميسي "ابن عاق"

من جديد، خطف ماتيو ميسي، النجل الأوسط لنجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يكمل عامه الـ4، الأضواء من والده، بردود فعله وتصرفاته التي يراها البعض ساخرين أنها تؤهله للقب "ابن عاق".

ماتيو ودهشته بعد إعلان والده أفضل لاعب في العالم

خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل - The Best"، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2019، كان رد فعل ماتيو وتعبيرات وجه ماتيو مفاجئة، إذ لم يظهر عليه أي علامات فرحة عنددما فاز والده بجائزة أفضل لاعب في العالم، وبدلا من ذلك ظهر على وجهه علامات المفاجئة أو الددهشة.

وأقيم الحفل على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية في الـ7.5 بتوقيت القاهرة من مساء أمس الإثنين، وجرى فيه توزيع جوائز النسخة الرابعة من "الأفضل - The Best".

وسخر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر من تعبيرات وجه ماتيو وقت إعلان أن والده هو أفضل لاعب في العالم، وغرد أحد المتخدمين بصورة ماتيو وقت الإعلان وكتب ضاحكا "رد فعله لما أبوه فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم، ماتيّو هو أعظم إنجاز لليونيل ميسي في حياته".

وكتب أحد المغردين ساخرا "ماتيو بعد ما استلم ميسي الجائزة المسروقة"، كما قال حساب آخر عبر موقع التدوينات القصيرة "محدش متضايق من خبر فوز ميسي بجايزة أفضل لاعب قد ابنه ماتيو".

اعتاد ماتيو ميسي، الذي لم يكمل عامه الـ4، أن يخطف الأضواء من والده، ويجذب الكاميرات أينما ظهر، بفضل خفة الظل الكبيرة التي يتمتع بها.

فتعبيرات وجهه الغريبة وقت إعلان والده أفضل لاعب في العالم ليست أول موقف يبرزه على الساحة، ولكن هناك طرائف أخرى للصبي الصغير.

ماتيو ميسي احتفل بهدف ريال بيتيس في برشلونة

احتفل ماتيو ميسي بهدف ريال بيتيس الأول في مرمى النادي الكتالوني، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وشاهد ماتيو المباراة رفقة والده المصاب وشقيقه تياجو، وسواريز ونجله، من المدرجات، وخلال متابعة اللقاء احتفل مل ميسي الأوسط بهدف "فقير"، وسط استغراب من والده ولويس سواريز الذي صاح في وجه الطفل الصغير، قبل أن يضحك وكذلك والده على رد فعل الطفل.

وتلقى برشلونة، الذي خاض المباراة دون قائده المصاب وكذلك سواريز، هدفًا مفاجئًا بعد ربع ساعة من البداية، بتسديدة من زاوية ضيقة أرسلها الفرنسي نبيل فقير في الشباك، ولكن نجحت يرشلونة في حسم اللقاء 5-2.

اعتياد ماتيو استفزاز والده باللعب بأسماء الفرق التي تهزمه

روى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، في تصريحات لقناة "TyC" الأرجنتينية، على هامش وجوده في معسكر المنتخب الأرجنتيني المشارك في كوبا أمريكا في يونيو الماضي: "نجلي ماتيو شخص مضحك، حين ألعب معه كرة القدم في ساحة المنزل يقول لي إنه في فريق ليفربول أو فالنسيا لأنهما هزماني مؤخراً".

وتابع "ابني ماتيو يشاهد جميع المباريات، ومتعلق بشكل كبير بكرة القدم، ويحرص على ارتداء قمصان كل الفرق، حتى إنه شجع ليفربول واحتفل بأهدافه التي سجلوها في شباكنا بدوري أبطال أوروبا".

وأنهى المنتخب الأرجنتيني بطولة كوبا أمريكا في نسختها الـ 46 في المركز الثالث بعدما خرج من نصف النهائي على يد البرازيل، وفاز على تشيلي بهدفين لهدف.

ماتيو يشجع ريال مدريد الغريم التقليدي لفريق والده

وفي نفس اللقاء التلفزيوني على قناة "TyC" الأرجنتينية، ذكر ميسي أن ماتيو يضايق أخيه الأكبر تياجو بتشجيع الفريق الذي لا يشجعه هو.

وقال ليو ميسي "ماتيو وتياجو يتابعان مباريات كرة القدم في المنزل معاً، لكن وصل الأمر بماتيو للاحتفال بأهداف ريال مدريد في مواجهاته أمام الفرق الأخرى، حتى يستمع برؤية أخيه غاضباً".