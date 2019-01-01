من الحمل للولادة.. رمضان صبحي "فرحة طفولية" على أرض الملعب

لا يمكن لشخص أن يخبأ الفرحة كثيرا، فتظهر عليه في بعض المناسبات، وهو ما يفعله رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي على أرض الملعب، على الدوام، فهو يعبر عن فرحته ببعض الحركات الطفولية البسيطة، التي تثير اهتمام الجماهير.

خلال مواجهة الأهلي وسموحة، الاثنين، في افتتاح الدوري الممتاز، احتفل صانع ألعاب الأهلي، بقدوم نجله زين خلال مواجهة سموحة، أمس، والتي أتت فى افتتاح مباريات الفريقين فى بطولة الدوري العام.

وعلى طريقة النجم البرازيلي بيبيتو، أحرز رمضان صبحي هدفه في شباك سموحة بالإشارة لحمله طفل بعد أن رزقه الله بزين خلال الأيام الماضية.

ويبدو أن الملعب وسيلة رمضان للاحتفال، ففي بداية سبتمبر الجاري، وعقب الهدف الثاني الذي أحرزه في شباك المنتخب السعودي، احتفل رمضان صبحي بتقدم المنتخب الأوليمبي المصري بطريقة ملفتة.

ولفتت طريقة الاحتفال الأنظار إليه حيث وضع إصبعه الإبهام في فمه، فضلا عن تواجد الكرة تحت قيمصه، الأمر الذي فسره متابعيه بعد نشره تلك الصورة على صفحته على موقع الصور الشهير "انستجرام"، بأنه في انتظار مولوده الأول، خاصة أن العديد من لاعبي كرة القدم سبقوه في ذلك الاحتفال منهم سواريز نجم برشلونة وبيبتو نجم منتخب البرازيل.