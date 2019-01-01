خاصة بالـ"إستوري".. "واتساب" يطلق ميزة جديدة

أطلق موقع التراسل الفوري الشهير "واتساب" ميزة جديدة، تلك الميزة ذكرت المواقع التكنولوجية المتخصصة أن "المستخدمين انتظروها طويلا".

تتمثل الإضافة الجديدة في مشاركة منشورات "الحالة" الخاصة بـ "واتساب" مع العديد من مواقع التواصل والتطبيقات الأخرى مثل فيسبوك وتويتر، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأصبحت الإضافة الجديدة متاحة حاليا لبعض المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة ذكية تعمل بنظامي "أندرويد" و iOS.

وتظهر الإضافة الجديدة عند مستخدمي "واتساب" في شكل زر خاص يدعى Share to Story في قائمة My Status الخاصة بهم على هذا التطبيق، ومنها يختارون التطبيق أو موقع التواصل الاجتماعي الذي يرغبون مشاركة "حالتهم" فيه.

وتشمل الميزة أيضا أنه عند نشر المستخدمين تطبيق "واتساب" أكثر من "حالة" على التطبيق، فإن هذه الـ"حالات" تظهر كلها على "فيسبوك" أو موقع التواصل الاجتماعي الآخر الذي اختاره ليشاركها فيه.

ومن أجل تفعيل الإضافة الجديدة، يجب أن يمتلك المستخدم في هاتفه تطبيق "واتساب" بالإضافة إلى تطبيق موقع التواصل الاجتماعي الآخر الذي يريد مشاركة الـ"حالات" فيه.