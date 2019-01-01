جنيه بـ2 دولار وزجاجة تراب بـ500 جنيه.. حاجات من ريحة مصر تباع عبر الإنترنت

صارت حركة البيع والشراء أسهل بكثير خلال العقود الماضي، نظرا للتقدم الهائل في التكنولوجيا ووسائل الاتصال، الذي جعل عرض البضائع بمختلف أشكالها.

التسوق الإلكتروني جعل الأمر أسهل، ولكنه أيضا كشف عن منتجات وبضائع غريبة، قد يظن البعض أنها عديمة القيمة، تلك المنتجات مصرية 100%.

زجاجة تراب بـ500 جنيه

يبيع متجر "كايرو بوليتان" المهتم بالمنتجات المتعلقة بالثقافة المصرية، عبر موقعه الإلكتروني، زجاجات تحمل اسم "تراب القاهرة" نظير 500 جنيه، "لمن يفهم ويقدر معني توثيق الذكريات وأرشفة حالة معينة من خلال جمع شيء من محيط هذه الحالة، كما أن المنتج لهواة الجمع الذين يقدرون قيمة الشيء مهما كانت، وصنع في حب تراب القاهرة الذي لا نهاية له".

وفي الوصف المقترن بالمنتج المطروح، ذكر الموقع أن تراب المدينة يدور في حلقات عبر السنين ليعود إلينا من جديد محملا بتاريخ العصور السابقة؛ فالاحتفاظ به فرصة لمعرفة تكوين الحياة والأرض بعد مرور سنوات.

"من الصعب معرفة آخر مكان مر به التراب الذي نصادفه يومياً، هل كان على إحدى كباري القاهرة، أم كان بالأمس على سطح منزل؟ وهل كان في أول المدينة أم في وسطها أم في آخرها؟ وأين هو الآن؟" من هذا السؤال قرر فريق مشروع "كايرو بوليتان" حفظ تراب القاهرة في زجاجات لكن بطريقة ووصفة مختلفة.

وتحتوي تلك الزجاجة، على زلط، ورمال شمال أفريقيا، وبقايا عضوية، وبقايا أكل ومشروبات (كشري، قشر لب، شاي)، وحشرات، وأعقاب سجائر، ومسحوق عظام، ونباتات متحللة، وورق، وجير، وفضلات المواشي والحيوانات، وشعر آدمي وحيواني، ودهانات جافة، وفخار، وعيدان خشبية، وغيار معدني، وثاني أكسيد الكبريت، وقش، وحصى، وفلين.

عملات مصر القديمة للبيع على الإنترنت.. 50 قرشا مقابل أكثر من دولار

عرض أحد مواقع التسوق على الإنترنت، منذ فترة، عدد من عملات مصر القديمة مع توقيع محافظين مختلفين للبنك المركزي، مع تغير الحقب الزمنية التي تواجدت فيها هذه العملات.

تبلغ الخمسين قرشا عند بيعها 18 جنيها، أي أن ورقتين منها، أي جنيه كامل يساوي أكثر من 2 دولار، وذلك بتوقيع محمود صلاح الدين حامد والذي تولى رئاسة البنك المركزي من 10 نوفمبر 1986 حتى 1 يوليو 1993.

وبلغت "الـ10 قروش"، 16 جنيها عند بيعها، بتوقيع صلاح حامد أيضا، كما وعرض الموقع نسخة عملة من فئة الخمسين جنيها، والتي تعود لعهد الملك فاروق، وتحمل توقيع أحمد زكي سعد، للبيع مقابل 34 ألف و511 جنيهًا.

وتباع العشرة جنيهات بمبلغ 1990 جنيها بتوقيع إسماعيل حسن (1993-2001)، ويباع الجنيه بتوقيع إسماعيل حسن أيضا بمبلغ 300 جنيه.

وتباع الـ10 جنيهات من عملات ورقية مصرية قديمة فئة عشرة جنيهات مصرية لسنوات: 1955 - 1958 - 1959 - 1960 الإصدار الثاني للبنك المركزي المصري لسنوات: 1962 - 1964، بـ900 جنيه.

وتبلغ الـ10 قروش في عهد محافظ البنك المركزي يوسف بطرس غالي (1986) 300 جنيه، كما بلغت قيمة الجنيه المصري الذي ينتمي إلى سنة 1967، 75 جنيها.

ووصل سعر مجموعة عملات الملك فاروق الأول (2) فئة واحد مليم (1938-1945) -5 و10 مليم (1938) 2 قرش فضة (1937)، 925 جنيها.

العملات المصرية المستخدمة خلال فترة السبعينيات من الخمسة وعشرين قرش حتى العشرين جنيها، كلها بتوقيع محمد عبدالفتاح من (1976 إلى 1981) وصلت قيمتها إلى 450 جنيها.