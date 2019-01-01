"أبل" تعلن مواصلتها تصنيع "ماك برو" بتكساس

08:49 م | الإثنين 23 سبتمبر 2019
شركة أبل

شركة أبل

كتب: أ ش أ

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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها ستواصل تصنيع حاسوبها "ماك برو" في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد منح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة إعفاءات لأجزاء "ماك برو" المصنعة في الصين من التعريفات الجمركية التي تفرضها واشنطن على الواردات الصينية في إطار ما يعرف بـ"حرب التعريفات" بين البلدين.

ووافق الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، قبل أيام، على 10 من أصل 15 طلبا تقدمت بها "أبل" لمنح إعفاءات جمركية لبعض منتجاتها المصنعة خارج الولايات المتحدة، وهو ما أشاد به الرئيس التنفيذ للشركة تيم كوك في بيان أصدره، اليوم، مؤكدا الإبقاء على تصنيع "ماك برو" في أوستين، وهي الخطوة التي قالت الشركة إنها تأتي في إطار "التزامها نحو النمو الاقتصادي للولايات المتحدة"، حسب ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

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