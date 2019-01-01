وظيفة الأحلام.. اشرب "البيرة" واحصل على 400 جنيه في الساعة

09:18 م | الإثنين 23 سبتمبر 2019
البيرة

البيرة

كتب: مصطفى الصبري

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تبحث شركة "جينيس" الأيرلندية الشهيرة لمشروبات البيرة، عن شخص يشرب البيربة مقابل راتب خيالي ، يبلغ 22 يورو في الساعة، أي ما يعادل حوالي 400 جنيه مصري.

تريد "جينيس" شخص يحب البيرة، يسافر في جميع أنحاء العاصمة الأيرلندية "دبلن"، وتناول بيرتهم الشهيرة، بحسب موقع "Irish post" الأيرلندي.

ببساطة، سيتم تكليف الحاصل على الوظيفة بزيارة مجموعة من الحانات في العاصمة دبلن، وطلب نصف لتر من بيرة "جينيس"، والتقاط صورة ثم تناول المشروب وكتابة مراجعة وتقييم للتجربة، وبعدها ينتقل إلى الحانة التالية.

وفقًا لإعلان الوظيفة، تنوي "جينيس" دفع مبلغ 22 يورو في الساعة لمن يحصل على الوظيفة، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الانتقال ومشروب البيرة الذي يطلبه.

كل ما هو مطلوب لمن يرغب في الحصول على هذه الوظيفة هو أن يملك مهارات الكتابة والتصوير بالإضافة إلى التفرغ من أجل زيارة 7 حانات على مدار فترة 4 أسابيع، تمتد من نوفمبر إلى أوائل ديسمبر.

وتشترط الشركة الأيرلندية تاشهيرة المتخصصة في تصنيع البيرة، أنه يجب أن يكون المتقدم تجاوز سن الـ18 عامًا، بالإضافة إلى أن أقصى موعد لتقديم الطلبات هو يوم 28 سبتمبر 2019.

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