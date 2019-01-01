فيديو جديد لنظام تشغيل أندرويد خاص بالهواتف المحمولة التقليدية

نظام التشغيل أندرويد، الخاص الذي تنتجه شركة جوجل، من أكثر أنظمة التشغيل انتشاراً على أجهزة الهواتف المحمولة، إن لم يكن أكثرها فعلياً.

فبخلاف أجهزة الأيفون والأيباد، اللذين تنتجهما شركة "أبل"، تعمل كل أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية بنظام أندرويد.

لكن يبدو أن الاجهزة السابقة، التي تتميز بإمكانيات متطورة وشاشة تعمل باللمس، ليست هي الهواتف الوحيدة التي ستكون مزودة بنظام أندرويد.

مقطع فيديو جديد سرب على شبكة الإنترنت، يظهر هاتفا محمولا، من إنتاج شركة نوكيا، ينتمي للجيل الأقدم من الهواتف المحمولة التي تحمل شاشة عادية لا تعمل باللمس ولوحة مفاتيح تقليدية، بينما يقوم شخص باستخدام بعض خصائص نظام تشغيل يحتوي على عدد كبير من برامج وخصائص نظام أندرويد، وذلك وفقا لما نشره موقع "9 to 5 Google".

كانت الشائعات حول وجود نسخة خاصة من "جوجل كروم"، وهو المتصفح الإنترنت الخاص بشركة جوجل، مخصصة للهواتف المحولة قديمة الطراز، بدأت في الظهور في بداية السنة الحالية، بعد ورود أنباء من داخل الشركة عن تطوير أكواد خاصة بالمتصفح تمكنه من العمل على الهواتف قديمة الطراز، التي لا تتمتع بشاشة تدعم اللمس، إلا أن مصدر آخر أكد في شهر سبتمبر الحالي، أن هذه الأكواد جرت إزالتها، وأنه يبدو أن شركة جوجل ستؤجل تقديم هذه النسخة من المتصفح.

الفيديو المسرب تستخدم فيه خاصية مساعد جوجل الافتراضي "Google Assistant"، بالإضافة إلى تطبيق خرائط جوجل "Google Maps"، وبعض التطبيقات الشهيرة الأخرى، مثل برنامج شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبرنامج بث الفيديوهات يوتيوب، بالإضافة إلى لعبة "داينو"، "Dino"، وهي اللعبة الشهيرة والبسيطة، التي يجري تشغيلها فيث متصفح جوجل كروم عندما يتعذر الدخول على شبكة الإنترنت.

الفيديو أيضاً يظهر تطبيق يسمى "Proxx"، وهو تطبيق يقول البعض انه نسخة معدلة من لعبة "Mine Sweeper"، المستخدمة كثيراً على أجهزة الحاسب الآلي.

شاشة الإعدادات، "Settings"، مذكور فيها ان الجهاز يعمل بنظام تشغيل أندرويد 8.1، وأن طراز الهاتف، الذي يحمل العلامة التجارية لشركة نوكيا، هو "GAFP"، وهي حروف تنبأ البعض أنها ترمز لجملة "Google Android Feature Phone"، حيث أن مصطلح "Feature Phone" يستخدم لوصف أجهزة الهواتف المحمولة التي تعتبر من الطراز السابق للهواتف الذكية ذات الشاشات التي تعمل باللمس المنتشرة حالياً.

تطوير نسخة خاصة من نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحملة ذات الأزرار ربما لا يكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لخبراء التكنولوجيا، حيث إن شركة جوجل كانت قد اشترت الشركة المنتجة لنظام "KaiOS"، بمبلغ 22 مليون دولار، وهو نظام تشغيل مخصص للهواتف المحمولة الرخيصة ذات الشاشات التقليدية والأزرار، وهي خطوة يعتقد الخبراء أنها تدل على رغبة شركة جوجل في الاستحواذ على اسواق دول العالم الثالث والدول الناشئة، التي يشيع فيها استخدام هذا النوع من الهواتف محدودة الامكانيات، بسبب رخص ثمنها.