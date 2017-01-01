منها السكريات.. 9 أطعمة تسبب الزهايمر

تؤثر العادات الغذائية على الصحة، ومعدل الوزن، لكن هل تدرك أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤثر على معدل الذكاء على المدي القريب، وتسبب ألزهايمر على المدي البعيد.

ووفقًا لموقع "WebMD" فأن هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تتجنبها أو على الأقل تقلل من تناولها حتى لا تؤثر على المخ، ومنها ...

أطعمة تسبب ألزهايمر.. السكريات

يطلق عليه الأطباء اسم "السم الأبيض"، فعندما تتناوله يرتفع مستوى الجلوكوز بالدم فيعطى الجسم دفعة من النشاط والطاقة، ولكنها سرعان ما تقل بالدم، فتشعر بالهبوط، وبذلك يؤثر على المخ، ويؤثر سلبًا على الذاكرة، فضلا عن أنه يسبب زيادة الوزن التي تسبب مشاكل صحية أسوأ.

لذلك ننصحك بتجنب الحلويات التى تحتوى على نسبة كبيرة من السكر، وتعتبر القطعة المناسبة يوميا 2 * 2 سم، أو 3 ملاعق من السكر.

أطعمة تسبب ألزهايمر.. الملح

وهو أيضا الوجه الآخر للسم الأبيض، ففضلا عن أن الملح يرفع مستوى الضغط بالدم، ويسبب مشاكل بالقلب، لكن الصوديوم أيضا يؤثر على الوظائف الادراكية وتضعف القدرة على التفكير والتركيز وتسبب مرض ألزهايمر على المدي البعيد.

كما أن الملح من الأطعمة التى تسبب الإدمان، وعند الامتناع عن تناولها قد يؤدى إلى مشاكل أكبر، لذلك خفف من تناول المخللات وقلل الملح قدر الإمكان في الطعام.

أطعمة تسبب ألزهايمر.. الوجبات السريعة

بحسب دراسة لجامعة مونتريال بكندا عام 2017 فأن الوجبات السريعة تسبب تغير المواد الكيميائية في الدماغ، وتؤثر على إفراز هرمون الدوبامين وهي المادة المسؤولة عن الشعور بالسعادة، مما يؤثر على الوظائف الإدراكية والقدرة على التعلم والذاكرة.

وينصح بالامتناع عن تلك الوجبات نهائيًا أو على الأقل تناولها مرة واحدة أسبوعيًا على الأكثر، خاصة للأطفال.

أطعمة تسبب ألزهايمر.. الأطعمة المقلية

تحتوى الأطعمة المقلية على نسبة كبيرة من الدهون الغير مشبعة، التي تدمر الخلايا العصبية بالمخ، وتؤثر على التذكر والتركيز وتسبب ضعف الذاكرة على المدي البعيد.

بعض الزيوت أسوأ من غيرها، ويعتبر زيت عباد الشمس الأكثر سمية، فتجنبوا استخدامه.

أطعمة تسبب ألزهايمر.. الأطعمة المصنعة

تؤثر الأطعمة المصنعة أو النصف مطبوخة على الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تسبب اضطرابات تنكسية في الدماغ، وتسبب أمراض مثل ألزهايمر.

أطعمة تسبب ألزهايمر.. الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة تؤثر على وظائف الدماغ والصحة العامة، وكل ما عليك هو استبدل أطعمتك العادية أرز بالأرز البني، وتناول الحبوب الكاملة بدلا من العادية.

أطعمة تسبب ألزهايمر.. البروتينات المصنعة

تعتبر البروتينات هي الخطوة الأولى لبناء العضلات، لكن اللحوم المصنعة مثل النقانق والسويس تؤثر بشكل سلبي على الجهاز العصبي.

وينصح باستبدال تلك الأطعمة بالبروتين الطبيعي مثل الأسماك السالمون والتونة.

أطعمة تسبب ألزهايمر.. الدهون الغير مشبعة

تشبب الدهون الغير مشبعة عدد من المشاكل منها السمنة وارتفاع الكوليسترول بالدم الذي يؤدى لمشاكل الدماغ، لكن الخطورة الأكبر هي انها تجعل الدماغ بطيئة، وتؤثر على رد الأفعال ونوعية الاستجابة، كما أنها تزيد من مخاطر السكتة الدماغية.

كما أن استهلاكها لفترات طويلة يمكن ان يسبب انكماش في الدماغ الذي يؤدى إلى ألزهايمر على المدى البعيد.

وينصح بالامتناع عن تناول تلك الدهون.

أطعمة تسبب ألزهايمر.. بدائل السكر

واحد من أكثر المنتجات انتشارًا في الأسواق هي مادة الاسبارتام، وهو محلى صناعي يستخدمه الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لأنها تحتوى على سعرات حرارية أقل، وعلى الرم من فوائدها إلا انها تؤثر على الدماغ، وتسبب تلف المخ، وتؤخر الوظائف الإدراكية.