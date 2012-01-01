آخرهم محمود جاد.. 3 حراس مرمى لفتوا أنظار العالم بتصدياتهم

بسبب أدائه المذهل في إنقاذ فريقه من هدف محقق، استطاع حارس المرمي محمود جاد، البالغ من العمر 22 عاما أنَّ يجذب أنظار العالم، من خلال لقطات الفيديو المنتشرة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حتى وصفته صحيفة "ديلي ميل البريطانية" بأنه منقذ مرماه بطريقة استثنائية.

وظهرت تلك اللقطات في المباراة بين فريق أنبي وبيرميدز في بطولة الدوري المصري، حيث ظهر محمود جاد، حارس مرمي أنبي، وهو خارج منطقة الجزاء، ليقطع الكرة من لاعب بيراميدز المندفع برأسه، ويمنع تسديدها، ورغم الأداء الملحمي للاعب إلا أنَّ فريقه خسر برباعية نظيفة أمام فريق بيرميدز.

الكاف وصف تصدي لـ"إكرامي" بـ"المعجزة"

حارس مرمى أنبي، لم يكن الأول الذي يلفت أنظار العالم بسبب تصديه لهدف بطريقه مذهلة، فهناك عدد من حراس المرمى المذهلين والمعروفين بتصدياتهم المبهرة، بينهم الكابتن شريف إكرامي.

عام 2012، في صده أسطورية نالت إشادة وإعجاب الجماهير، استطاع شريف إكرامي حارس الأهلي، التصدي لتسديدة محمود فتح الله من ركلة حرة، قبل نهاية مباراة القمة بـ 15 دقيقة، وذلك في المباراة الختامية لدور المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2012.

ووقتها، وصف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، التصدي الرائع لشريف إكرامي حارس الأهلي، لتسديدة محمود فتح الله من ركلة حرة، بـ "الإعجازي"، ووقتها تعدل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بهدف لكل منهما.

ومن بين الركلات التي لفتت أنظار العالم، ووصفت بأنها نادرًا ما تحدث بالدوري المصري، هي تصدى الحارس محمد عواد، لاعب الإسماعيلي السابق، لهجمة مؤكدة خلال مباراة فريقه أمام النصر للتعدين من بعد منتصف الملعب، وذلك عام 2016.

وشهدت الدقيقة 86 فرصة للمهاجم الغاني باتريك أدو، بعدما انفرد بعواد الذي خرج من مرماه ليتصدى للكرة من نصف الملعب، لكنه لم يعاقب من قبل الحكم.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، بعدما تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 12 عن طريق محمد فتحي، قبل أن يتعادل النصر للتعدين في الدقيقة 70 عن طريق باتريك أدو.