مسلسل "صراع العروش" ينهي مسيرته بحصد جوائز "إيمي"

19 مايو 2019 هو موعد أخر حلقة من مسلسل الدراما العالمي Game of Thrones المعروف بـ"صراع العروش"؛ ليحصد بعد أشهر من انتهائه على جائزة الأيمي لأفضل مسلسل درامي.

Game of Thrones العمل الأشهر حول العالم، والذي ودعه جمهوره بعد 8 سنوات من العرض، تاركا في رصيده 73 حلقة، حيث عرضت الأخيرة من الموسم الثامن والأخير بقتل جون سنو لـ"دنيرس" وتدمير العرش الحديدي وتنصيب "بران" حاكما للممالك السبعة.

وخلال فعاليات حفل توزيع جوائز الإيمى فى دورتها الحادية والسبعين، أمس، حصل الممثل "بيتر دينكلدج" على جائزة أفضل ممثل درامي مساعد لتجسيده شخصية تيريون لانيستر.

وبيتر هو الممثل الوحيد الذي فاز بجائزة من نجوم المسلسل التسعة المرشحين في فئات التمثيل.