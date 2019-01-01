من المركز الرابع للصدارة.. العراق تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

في سيناريو مشابه لشهر يونيو الماضي، شهدت محافظة "ذي قار" العراقية أعلى درجة حرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد علي طارق، مدير الأنواء الجوية في محافظة "ذي قار" العراقية، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة في آخر 24 ساعة وصلت إلى 46.8 درجة مئوية، وفقا لمؤشر بلاسيرفيلي الأمريكي، وفقًا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.

وتفوقت ذي قار على مدن السماوة، وبدرة، وخانقين، التي حلت في المركز الثاني، بدرجة حرارة وصلت إلى 46.5 درجة مئوية، حيث سيطرت المدن العراقية على أول 14 مركز كأعلى المدن تسجل أكبر درجة حرارة خلال 24 ساعة الماضية، ماعدا وجود منطقة عرفات السعودية في المركز الثامن.

وكانت العراق قد احتلت المركز الثالث كأعلى درجة حرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية، في شهر يونيو الماضي، عندما نشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث احتلت منطقة جاكوب آباد الباكستانية المركز الأول بدرجة حرارة بلغت 50.1 درجة مئوية، واحتلت منطقة مطربة الكويتية المركز الثاني بدرجة حرارة وصلت إلى 49.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة الحسين في البصرة ثالثًا بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية.