باريس خالية لعدة ساعات من المركبات بمناسبة "يوم بلا سيارات"

حظرت العاصمة الفرنسية "باريس"، اليوم، حركة السيارات والدراجات النارية في كافة محاور العاصمة اعتبارا من الساعة 11 صباحا إلى السادسة بالتوقيت المحلي، في إطار فعالية "يوم بلا سيارات" في نسختها الخامسة، التي أشرفت عليها بلدية العاصمة الفرنسية، والتي تهدف لجعل المساحات العامة أقل تلوثا وأكثر راحة وهدوءا، وتحت طائلة غرامة تقدر بـ 135 يورو.

وذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم، أن هذا الإجراء لا يشمل كافة السيارات حيث أنه يستثنى سيارات الأجرة وسيارات الشرطة ورجال الإطفاء والحافلات وتلك المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تطبق الحد الأقصى للسرعة وهو 30 كم حتى 20 كم في وسط باريس.

يذكر أنه وفقا لرئاسة بلدية باريس، فقد تم تسجيل تراجع قياسي في حركة السيارات في العاصمة الفرنسية بلغت نسبته 6% في الفترة ما بين عامي 2017 و2018 وقد تم تقليص حجم تلوث الهواء "بنسبة مشابهة".