باريس خالية لعدة ساعات من المركبات بمناسبة "يوم بلا سيارات"

12:45 ص | الإثنين 23 سبتمبر 2019
باريس خالية لعدة ساعات من المركبات بمناسبة "يوم بلا سيارات"

باريس خالية لعدة ساعات من المركبات بمناسبة "يوم بلا سيارات"

كتب: (أ.ش.أ)

أخبار متعلقة

باريس تستعد لـ"قمة المناخ" بـ"يوم دون سيارات"

باريس تستعد لـ"قمة المناخ" بـ"يوم دون سيارات"

باريس تقضي يوما كاملا بدون سيارات لإثبات أن "العالم يعاني التلوث"

باريس تقضي يوما كاملا بدون سيارات لإثبات أن "العالم يعاني التلوث"

بالفيديو| "بيجو" تعرض سيارات كهربائية ذاتية القيادة في معرض باريس

بالفيديو| "بيجو" تعرض سيارات كهربائية ذاتية القيادة في معرض باريس

باريس تقرر حظر "سيارات القرن العشرين" من السير في شوارعها

باريس تقرر حظر "سيارات القرن العشرين" من السير في شوارعها

حظرت العاصمة الفرنسية "باريس"، اليوم، حركة السيارات والدراجات النارية في كافة محاور العاصمة اعتبارا من الساعة 11 صباحا إلى السادسة بالتوقيت المحلي، في إطار فعالية "يوم بلا سيارات" في نسختها الخامسة، التي أشرفت عليها بلدية العاصمة الفرنسية، والتي تهدف لجعل المساحات العامة أقل تلوثا وأكثر راحة وهدوءا، وتحت طائلة غرامة تقدر بـ 135 يورو.

وذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم، أن هذا الإجراء لا يشمل كافة السيارات حيث أنه يستثنى سيارات الأجرة وسيارات الشرطة ورجال الإطفاء والحافلات وتلك المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تطبق الحد الأقصى للسرعة وهو 30 كم حتى 20 كم في وسط باريس.

يذكر أنه وفقا لرئاسة بلدية باريس، فقد تم تسجيل تراجع قياسي في حركة السيارات في العاصمة الفرنسية بلغت نسبته 6% في الفترة ما بين عامي 2017 و2018 وقد تم تقليص حجم تلوث الهواء "بنسبة مشابهة".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد مرض هنا الزاهد.. الفرق بين "العين" و"الحسد" وكيف تحمي نفسك؟

بعد مرض هنا الزاهد.. الفرق بين "العين" و"الحسد" وكيف تحمي نفسك؟

نشر أحمد فهمي صورة لزوجته هنا الزاهد وهي داخل المستشفى خلال شهر العسيل معبرا أن الأمر بسبب العين
بعد تفوقه على ميسي.. حسام عاشور يقترب من لقب الأكثر تتويجا بالعالم

بعد تفوقه على ميسي.. حسام عاشور يقترب من لقب الأكثر تتويجا بالعالم

في ظل مواصلته كتابة التاريخ وتحطيم أبرز النجوم العالميين وعلى رأسهم ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينية، وذلك في ظل تواجده داجل جدران أعظم الأندية داخل القارة
في ذكرى وفاته.. حكاية رئيس الوزراء صاحب أشهر شارع في "وسط البلد"

في ذكرى وفاته.. حكاية رئيس الوزراء صاحب أشهر شارع في "وسط البلد"

عبدالخالق ثروت.. من أهم من شغلوا رئيس وزراء مصر في عهد الملك أحمد فؤاد الأول لفترتين، كما أن له واحدا من أشهر شوارع وسط القاهرة.
"قلبه انقبض".. خليل مرسي وحكاية عدم رؤيته لـ"الكعبة" رغم وقوفه أمامها

"قلبه انقبض".. خليل مرسي وحكاية عدم رؤيته لـ"الكعبة" رغم وقوفه أمامها

في ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي، ترصد "الوطن" قصة عدم رؤيته الكعبة عندما كان أمامها وبكائه وحزنه الشديد.
مقاومة للسرطان والشيخوخة وتقي من الإمساك.. 10 فوائد للجوافة

مقاومة للسرطان والشيخوخة وتقي من الإمساك.. 10 فوائد للجوافة

يقدم خبير تغذية 10 فوائد لفاكهة الجوافة أبرزها مقاومة السرطان والشيخوخة وتساعد في علاج مرض السكر