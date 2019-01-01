أرجون كابور يدعم مرضى السرطان ويحضر احتفالا بيوم الورود العالمي

10:37 م | الأحد 22 سبتمبر 2019
نجم بوليوود الهندي أرجون كابور أثناء حضوره احتفالا بيوم الورود العالمي

نجم بوليوود الهندي أرجون كابور أثناء حضوره احتفالا بيوم الورود العالمي

كتب: حسن رمضان

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حضر ممثل بوليوود الهندي أرجون كابور، حدثًا للاحتفال بيوم "الوردة الوطنية" للسرطان مع الأطفال المصابين بالسرطان في مدينة "مومباي"، وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، كابور، أثناء تفاعله مع أطفال مصابين بالمرض، كما أظهرت الصور، النجم الهندي، أثناء حمله مجموعة من البالونات مع الأطفال.

ويتم الاحتفال بيوم 22 سبتمبر، باعتباره يوم الورود العالمي، لجلب السعادة في حياة الأشخاص حول العالم الذين يكافحون ضد مرض السرطان، وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن 22 سبتمبر، يوم لنشر الوعي حول المرض، موضحة أنه في يوم الورود العالمي، يتم تقديم الورود والبطاقات والهدايا المصنوعة يدويًا لمرضى السرطان.

وأشارت القناة الهندية، إلى أنه يتم تنظيم المناسبات الخاصة لإعطاء القوة لأولئك الذين يعانون من السرطان، وإعطاء الورود لمرضى السرطان لمنحهم القوة عندما يواجهون معركة السرطان.

جدير بالذكر، أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للورد في ذكرى ميلندا روز البالغة من العمر 12 عامًا من كندا والتي تم تشخيصها بأنها مصابة بورم أسكين، وهو نوع نادر من سرطان الدم، وروز حتى أنفاسها الأخيرة، لم تتخل عن الأمل في البقاء، وفي  الأشهر الستة الأخيرة من حياتها، واصلت قتالها وجعلت كل يوم تحسب من خلال لمس حياة من حولها بطريقة إيجابية.

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