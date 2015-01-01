حسام البدري يتحدث عن بركات في لقاء قديم: "جاسوس ولازم تحذر منه"

09:21 م | الأحد 22 سبتمبر 2019
حسام البدري ومحمد بركات

حسام البدري ومحمد بركات

كتب: مصطفى الصبري

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عاجل.. حسام البدري مديراً فنياً لمنتخب مصر

عاجل.. حسام البدري مديراً فنياً لمنتخب مصر

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، رسميا، على تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري الذي يقود الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد أن الجهاز الفني يضم كلا من: حسام البدري مديرا فنيا، طارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

من المفاجآت وجود بركات في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، الذي يقوده حسام البدري، ولكن بركات من الشخصيات التي تتميز بخفة الظل، وجمعته من قبل علاقة طويلة على مدى سنوات بحسام البدري، عندما كان الزئبقي لاعبا في الأهلي، والبدري مديرا فنيا أو عضوا في الجهاز الفني للمارد الأحمر.

وخلال حوار تليفزيوني على قناة "الأهلي"، مع شادي محمد، عام 2015، تحدث حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة عن علاقته بمحمد بركات، مدير المنتخب في جهاز البدري، أثناء وجود كليهما في فريق الأهلي.

وقال البدري "بركات كان أكتر واحد بيتعبني، لكنه كان من أقرب الناس لي، وبيفضل دايما ينكش فيا، لكن هو كان عارف بياخد مني إيه في الآخر، أوقات ياخد عصبية وأوقات ضحك وأوقات سكوت".

وأضاف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر: "بركات لازم على طول تحذر منه، هو من نوعية الأشخاص الذكية جدا، وفي نفس الوقت يحب يتجسس، أو يحب يحس بالناس اللي حواليه، مودهم وتفكيرهم".

واختتم حسام البدري حديثه عن بركات قائلا "بركات من أكتر الناس اللي حبيتهم، وهو شخصية على المستوى الفني صعب تتكرر، وعلى المستوى الشخصي من أجدع الناس اللي تتعامل معاهم".

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